探射燈：收地補償「被」決定　馬窩恐變菜園村2.0

政府早前推出多幅土地發展房屋計劃，其中面積達24.4萬平方呎的大埔馬窩路地皮已進入收地階段，馬窩村居民將於本月中完成搬遷。惟不少居民仍未獲妥善安置，有居民聲稱「被決定」賠償選項，亦有居民不滿部門誤導，擔心無法申領賠償。有區議員表示，至今接獲逾10戶居民求助，炮轟部門以不透明的手段收地，加上部門間互相卸責，擔心成「菜園村翻版」。

袁太自小在馬窩村長大，現與丈夫及就讀小學的女兒居於寮屋，她指，2017年政府公布上址發展房屋用地，至今年1月，地政總署派員向居民分發意向書，提出4個方案，包括免經濟狀況審查，接受遷往房協或房委會的安置屋邨單位；通過經濟審查，接受安置及租住房委會的資助公屋單位，或申領居屋或房協資助出售的單位；以及可申領特惠津貼。袁太稱當時沒有選擇，惟日前接獲房協職員通知，指她已選擇遷往安置屋邨單位。她向地政總署質問，對方指她已簽署授權該署代為選擇賠償方案。

袁太憤道，只簽過1份核實有該署職員上門量度單位面積的文件，但當時不允許她拍照記錄，亦無提供文件副本。此外，她憶述該署4月時表示能獲原區安置，並指附近有「大把單位」，但當房協聯絡她時，可供選擇的單位清單中並無大埔區單位。

至於賠償方案中的金錢賠償，居民直至8月中才得悉相關金額。另一受影響居民何太表示，早前已向該署職員表示考慮金錢賠償方案，並曾詢問若是因收地迫遷而置業，會否因而無法申領賠償，對方曾回覆不影響賠償。何太與家人於6月購入物業後，卻被指因已置業而不獲賠償，只可領取約2萬港元搬遷費。她批評該署職員「反口覆舌」，安排混亂。

「就嚟要搬走，但到今時今日都未做好安置，你（地政總署）真係想居民瞓街咩？」大埔區議員羅曉楓表示，是次收地令不少居民大失所望，至今接獲逾10戶求助。他指居民現時對收地群情洶湧，不排除有進一步抗議行動。

地政總署一一否認指控，發言人表示，該署清拆組於今年4月陸續為上址受影響寮屋居民進行資格審核，並詳細解釋特惠補償及安置安排，及派發「一般特惠補償及安置安排簡介」小冊子，該小冊子已清楚註明居民獲得特惠補償及安置的資格，須符合「不得擁有住宅物業」及相關規定，職員沒有、亦絕對不會向居民表示擁有住宅物業可符合特惠補償及安置資格。

發言人又指，清拆組職員曾要求住戶填寫一份「住戶選擇意向書」，惟該意向書只供政府部門作參考，並非確認書。至於居民指職員代選擇賠償方案，亦與事實不符。發言人強調，職員與居民接觸時，若居民在會面前先提出作錄音或錄影等要求，職員並不會拒絕。

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