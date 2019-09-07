Dr.東：長者多社交聯誼　腦退化風險減12%

隨着人口老化，香港患腦退化的長者愈來愈多，每10個70歲以上的長者，即有一個患病，85歲以上長者患病比率更高達1/3。腦退化雖然無藥可治，但改善飲食或生活習慣，可降低患病風險。外國一項最新研究發現，社交活躍及經常與朋友會面的長者，患上腦退化的風險可減低12%，因為孤獨感正是助長腦退化的元凶之一。

倫敦大學學院的研究人員由1985年至2013年間，追蹤了逾萬名退休市民的健康資料，並了解他們見朋友的次數。研究人員計算他們的教育水平、工作性質、婚姻狀況及經濟收入等影響因素後，發現那些幾乎每日均見朋友的60歲退休人士，較社交不活躍、即隔數個月才見朋友一次的人士，患腦退化風險大大降低12%。

研究學者指出，研究反映社交活躍程度與腦退化有關聯性，因為社交孤立（social isolation）的長者會同時減少活動量，溝通及思考能力亦會降低，間接增加患腦退化的風險。相反，長者愈多社交，其認知及記憶能力亦會較佳，有助減慢語言能力的退化。

學者認為缺乏社交同時會增加長者的孤獨感，缺乏人與人之間的關愛及照顧，情緒會較低落，增加患腦退化的風險。

腦退化是因大腦神經細胞病變而引致大腦功能衰退的疾病，患者以女性較多，症狀包括近期記憶力衰退、思考能力減低、情緒不穩及容易動怒等。較為嚴重的腦退化患者會無法認出家人、大小便失禁、說話和理解力遲鈍及喪失自理能力。

倫敦大學學院另一份2年前發表於國際權威醫學期刊《刺針》的一項研究表明，雖然腦退化大部分成因無法控制，但有部分人為因素會加劇腦退化出現，例如肥胖、二型糖尿病、高血壓、吸煙、學歷水平較低及缺乏體能活動等，還有就是社交孤立。不過，社交孤立與腦退化屬互為因果，因為患腦退化的人難與他人溝通，部分甚至足不出戶，不願見朋友。

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