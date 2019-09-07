網民熱話：「巨嬰」外傭逼爆BB車　網民白眼：難以置信

BB車上坐的一定是BB嗎？未必！近日有人就發現一名外傭在等候少主期間，旁若無人坐在BB車上。由於外傭的體形明顯超過BB車許多，看上去BB車幾乎負荷不了，十分牙煙。貼文怒斥：「畀着我見到自己姐姐係咁一定嘔血」。

網民本周四（5日）在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發布貼文指，在沙田石門一個商場內，目擊一名外傭坐在BB車上，疑在等候少主放學。從相中可見，儘管外傭的身形明顯與BB車不符，但依然躺在BB車上低頭玩手機，似乎完全沒有意識到BB車是否能承受其體重。目擊者見狀「隔空」向僱主說：「你的BB車準備報銷」、「咁樣坐法架BB車會好危險」，又指圖中外傭在等小朋友下課時一連坐了兩個小時，「畀人望住真係好肉酸」。

圖片上載後引起網民熱議，狠批涉事外傭「離譜到一個點」、「懶成咁」、「佢又好意思坐上去嗰下勁」、「真係激x死」；亦有留言擔心BB安全，「坐爛咗唔知畀BB坐才發生問題就慘」，不過都有網民在焦點放在BB車結構上，認為「質量超好」。

網民有話說

Ching Kit：承受到個大人重量都幾勁喎

Tori Leung Ching Ching：如果整壞咗架BB車，BB用會好危險

Anders IU：手機先係主人，佢已經問過部手機了

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