修例風波：商界指結業要倒蝕十多年盈利　廠家在「吊命」

反對修訂《逃犯條例》風波持續多月未平息，國際評級機構惠譽下調香港主權信貸評級至「AA」，並同時將前景展望降至「負面」，或令本已差劣的本地經濟及營商環境雪上加霜。中華廠商聯合會行政總裁楊立門今早(7日)出席電台節目時表示，評級對中小企沒有直接或即時影響，但其他機構可能會跟隨調低評級，形成下行漩渦，令香港給外界的印象一直變差。

他續指，工業界面對現時社會及經濟環境，即使想結業都不容易，因現時廠家無論是否從事與美國有關的業務，投資心態都很差，而內地遠在中美貿易戰開始前，製造成本已經相當高，加上中美貿易戰的「完美風暴」，廠家根本是在「吊命」，若果結業，可能要付出過去十多年賺到的錢。

楊又指，現時看不到事態發展有完結的時間，事件亦已經不再是修例問題，認為政府要有大智慧才能解決。而中美貿易戰開始後，很多政府基金的使用率增加，認為信貸證和還款期等對商家很有幫助，希望政府可以提早向企業批出貸款。

香港餐務管理協會會長楊位醒則表示，現時情況比2003年沙士時更差，近日飲食業生意減少，有餐廳的生意額未能應付舖租。

香港中小型企業總商會會長巢國明就稱，評級多少反映評級機構如何看待香港近期事件，他說中小企需要向銀行借貸，而銀行會參考評級，擔心中小企借貸成本會上升。而中小企最需要流動資金，「先還息，後還本」可以減少流動資金壓力。