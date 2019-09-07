修例風波：鄭若驊籲放下成見對話　學者：唔信政府點調解

被喻為「避政司司長」的律政司司長鄭若驊在近期的修訂《逃犯條例》中明顯失職，民望創下歷任司長新低，被譏「墊司底」，她卻未有出來正面面對公衆解説，而是躲在鍵盤後，連續多星期發表網誌，談及香港當前面對的局困，以及再度呼籲以調解解決爭議。有學者批評鄭若驊陳腔濫調，錯判形勢，概嘆「有呢種人擔任高官係香港嘅悲哀」。

鄭今日(7日)再度發表網誌，提及她上周五(8月30日)出席由香港中國企業協會轄下法律專業委員會舉辦的一場研討會，她在研討會上分享了調解對解決爭議看法，指一名中立的調解員除了要聆聽不同意見外，亦要聆聽各方的憤怒，讓他們表達了不滿情緒後，才有機會尋找共通點化解矛盾。

她又舉例，政府在過往曾運用調解技巧來解決紛爭，包括在2010年促成勞資雙方就最低工資的金額達成共識。而十多年前因迷你債券事件，政府最終於2011年成立金融糾紛調解中心，就是以「先調解，後仲裁」的概念來解決糾紛。

她指，根據調解的經驗說明大家要放下分歧才可以解決問題，惟現時社會上有人持不同意見，亦有人表明不肯讓步，呼籲大家放下成見，透過對話，互相諒解，一起向前邁進。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強批評，鄭若驊陳腔濫調，脫離現實：「根本只活在自己世界！」陳指，目前複雜的困境連特首林鄭月娥上周宣布撤回條例後，亦未能平息，形容現時社會撕裂，市民完全不信任政府，更遑論有空間調解，並表示有這種人擔任高官要職，是香港的悲哀。