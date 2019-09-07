修例風波：女示威者焦慮欲輕生　專家憂社會現精神健康疫症

反修訂《逃犯條例》風波持續近3個月，不少人的情緒受困擾。香港精神科醫學院院長吳文建指出，現時的社會情況幾十年未見，倘若負面情緒蔓延，或會令社會陷入「精神健康疫症」。香港精神科醫學院由8月6日開始的半年內，以免費或優惠價為市民提供初步精神健康評估和治療，一個月內收到超過50個電話查詢，當中有一半人合符計劃的資格，部分人出現自殺念頭。

吳在電台節目表示，社會大眾一同面對巨變，情緒或多或少在不知不覺間都會受到牽引。在接觸的個案中，大部分人主要都受到近日新聞或社會狀態牽動情緒，感到絕望、憤怒，甚至萌生自殺念頭，部分人透露政治取態的差異引起與父母的分歧更嚴重。

他最深刻的個案，是一名在前線鬥爭的大學生，經過3個多月的衝突，除了身體受過不同的創傷，她形容自己的精神也極為疲累，整天處於極為蹦緊的狀態，常常在噩夢中驚醒。有時因感看不見政治出路，偶爾也會產生輕生念頭。由於她的情緒低落與焦慮，要用抗抑鬱藥物及進行心理治療。

吳提供精神健康小提示，若市民感到焦慮，又或者腦海不時想起相關畫面，甚至發噩夢或失眠，這些都是一些急性壓力反應，通常只會出現數天。但若果徵狀嚴重且持續多於4星期及影響日常生活或社交，就代表可能已患上創傷後壓力症候群，若有自殺企圖及意念，需要立即尋求醫護人員協助。