PTU飯盒現生雞肉惹不滿　警澄清非飲食集團提供

網傳上水警署的機動部隊昨晚(6日)進食雞肉通心粉時，懷疑當中的雞肉未經煮熟，又稱當時合共百多盒都出現同樣情況，有人質疑食物由一連鎖飲食集團提供，更導致全部人無飯食就要到深水埗支援驅散行動。消息指，警方曾發內部通知澄清，該批飯盒非由網傳所指的飲食集團提供，當晚已立即安排其他員工餐廳緊急準備食物、或發放杯麵給受影響單位。

網傳訊息提及通心粉的雞肉「全部都生」，更未知食物內有否其他「有毒料」存在。訊息又提到因為全部飯盒不能進食，眾人趕不及在行動之前再購買飯盒，變相無飯食：「幸好夥計冇食到這有問題的飯盒，否則不堪設想。」訊息又表明要向一連鎖飲食集團的廚房負責人追查， 揚言要將涉事者「繩之於法」。有飲食業界透露，業界聞言後議論紛紛，相信只是忙中有錯：「何況警察咁好打，裝備又好，啲人寧可自殺都唔敢驚動警察。」

據了解，警方分別於9月6日晚上8時45分，以及今日(7日)凌晨零時10分發出的內部通知。9月6日晚上的通知確認供應予新界北的晚餐飯盒發現有肉類未煮熟，相關部門已立即安排其他員工餐廳做「急單」或發杯麵，並表明會追究供應商。其後凌晨再發出的通知澄清，飯盒並非由短訊所指的飲食集團提供，但文中沒有提及真正的供應商。有傳提供當晚膳食的是PTU canteen(機動部隊員工餐廳)。東網正向食物環境衞生署查詢，暫未有回覆。