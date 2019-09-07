3男圖破壞輕鐵車站斷正　2人提堂官令還押

警方於前日(5日)在屯門截查一輛私家車，發現鐵錘、螺絲批、面罩等物品，以及印有警務人員資料的「街招」，拘捕車上3名男子，事後在該輛私家車的「黑盒」錄影片段內，揭發有3男1女當晚較早時間曾商討破壞輕鐵站的設施。3名被捕男子現被控一項串謀損壞財物罪，其中2人今早(7日)被押往粉嶺法院提訊，裁判官指破壞輕鐵設施可釀成災難，控方的證據強而有力，下令2人還押，案件押後至11月27日再訊。

3名被告依次是李鈞浩(24歲)、張溱煒(24歲)、李懷恩(23歲)。首被告和第三被告今出庭應訊，而次被告因發高燒留院缺席，繼續還押警方看管至9月9日提訊。

控罪指，3名被告於今年9月5日在屯門青山魚類批發市場外，與其他在逃人士，無合法辯解而有意圖損壞屬於香港鐵路有限公司的財產，即輕鐵站的出入閘感應器、售票機、閉路電視鏡頭。

控方指，9月5日凌晨1時45分，警方在湖山路截查一輛可疑私家車，首被告是司機，另外2名被告是乘客，警方在首被告的背囊和第三被告身上搜出錘、螺絲批和面罩等物品。警方之後翻查該輛私家車的行車紀錄儀片段，發現車上3男1女當晚曾計劃破壞輕鐵站的讀卡機和閉路電視，該輛車於9月4日晚約11時開動，駛往美樂街方向，車上的人曾討論繞路避開閉路電視監察。

控方續指，車上的人後來下車，9月5日凌晨約零時45分至1時10分，行車紀錄儀的片段中斷，3男1女之後上車，該名女子其後在輕鐵屯門碼頭站下車，3名男子其後在上述魚市場附近討論如何使用工具破壞設施和換衫，之後被警方截查和拘捕。警方又在次被告的文件夾中找到紙張和相片，上面印有3名警務人員的資料。警方稍後會調查被告的電腦和手機，並重組閉路電視片段。

辯方為2名出庭的被告申請保釋，指警方搜出的只是錘和螺絲批等工具，辯方仍未看過行車紀錄儀的片段，但片段應該是拍攝車外情況，3名被告當時是否在車內也有疑問，況且片段曾中斷了一段時間。

裁判官表示，案情嚴重，破壞輕鐵閉路電視，會使人更加放膽干擾輕鐵運作，例如丟垃圾或石頭到路軌，安全和交通部門要保障乘客安全，萬一出錯可釀成災難。涉案私家車的登記車主是首被告的父親，首被告參與顯而易見，其他2名被告若不同意，相信也不會獲准留在車上，又認為2名出庭的被告年輕，有潛逃風險，故不准他們保釋。