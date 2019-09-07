每日一片：目擊衝燈求「私了」　網民嘲：想要掩口費？

有時司機在馬路上的舉動，可能是你估都估唔到。近日有車Cam就拍到一架私家車在行車時竟「綠燈停，紅燈行」，行徑令人摸不着頭腦。不過最離奇卻是隨後目擊司機留言，要求對方主動回覆可「私了」，掀起網民好奇心，猜測背後動機。

現場是堅尼地城吉席街，事發於本周二(3日)。由緊隨私家車後拍攝的車Cam片段可見，一架私家車沿吉席街行駛，至士美菲路交界時，雖然交通燈仍亮着綠燈，但私家車已開始收慢準備停車，至轉為黃燈時，更重腳急煞，險與隨後車輛相撞。滿以為私家車司機只是遵守交通規則，未料情況即時逆轉，當交通燈轉為紅燈不久，私家車突然起步衝燈，轉向士美菲路方向離去。

片段令網民猜測司機舉動，「玩電話」、「發緊夢」，有人認為「黃燈急停可以理解...紅燈畀油就真係百思不得其解...。」不過有人卻將焦點放在目擊網民上載片段時留言，「如欲私了道歉可pm，否則兩日內1823」。不少網民好奇問，「想知點私了」、「想要掩口費？」、「私乜鬼了，直接1823啦」。