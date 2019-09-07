修例風波：齋睇唔買　連城廣場有市民靜坐播歌

連城廣場靜坐人數增至約100人。(袁志豪攝)

【16:03】沙田連城廣場靜坐人士亮起手機電筒，隨歌擺動，包括播放歌曲「海闊天空」，吸引近百市民圍觀。

【15:20】沙田連城廣場靜坐人數增至約100人，有人快閃撒溪錢，一名恤衫男子呼籲靜坐人士除口罩，指政府已撤回修例，靜坐人士高呼口號回應，並叫他「返大陸」。

【15:10】有人揮舞港獨旗被其他人阻止。

【15:06】約40多人靜坐於德福近九龍灣站C出口，另有10多人倚牆靜坐。近百名市民圍觀，附近有商舖落閘。

反修例風波持續，其中港鐵因多次在示威遊行期間封站，及未有交出警方在車站內拉人的閉路電視片段，淪為示威者攻擊目標！有網民發起「全民黨鐵商場Window Shopping齋睇唔買行動」，呼籲市民今日(7日)前往港鐵旗下商場但不進行任何購物。

在九龍灣德福廣場，下午1時許有一批市民聚集，部分人戴上口罩，高呼「光復香港 時代革命」口號，更有約10名示威者坐在商場地下，展示「五大訴求 缺一不可」標語。期間有女子與示威者口角，被同行男子拉走。

另約20名戴口罩及帽的黑衣市民，下午於沙田連城廣場客戶服務處附近空地靜坐，有人舉起「831恐襲、還我真相」及「良知」等標語，亦有人攜書閱讀。