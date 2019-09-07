黃大仙祠開筆禮　200學子求讀書叻修身立德

不少家長趁新學年開始，帶同子女參加開筆禮，以祈求讀書優秀。嗇色園黃大仙祠今日(7日)再度舉辦「萬世師表孔聖先師啟蒙開筆禮」，吸引近200位學子參加，祈獲孔聖先師啟蒙，不僅只求個人成績名列前茅，更能注重做人的道理，修身立德。

開筆禮儀式結合道教科儀及儒家教義，於下午2時開始，一眾學子身穿特製傳統儒服向孔聖先師行禮，道長及主禮嘉賓之後誦讀孔子寶誥、黃大仙師寶訓、《考經》及《三字經》等，向學生灌輸正確的人生觀及價值觀。此次開筆禮，眾學子在科儀中一同撰寫「人」字。「人」字一撇一捺，就好比學習，應該相互支持和幫助，學會做個堂堂正正的人。

黎太今年首度帶同8歲女兒參加開筆禮，因為去年不知道有此活動，故今年慕名而來。她是一名「求道」之人，當中具有濃厚中國文化，讓個人成為一個善良的人，認為儒釋道文化在香港不像基督教、天主教等宗教廣為人知，是一個較內內斂的宗教，這種文化若不傳承下去便會日漸式微，故希望女兒都能體會這種文化，薪火相傳，除了勤力讀書外，亦兼備一個有道德的人。

嗇色園主辦可信學校副校長陳育鳴表示，今日帶同約40名小二、小三級學生參與。他說，家長和學生可自由參與此活動，不會強迫他們信教，反而希望他們多認識中國傳統文化，這樣對學生有裨益。