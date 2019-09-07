壹傳媒黎智英(漢奸黎)近期屢遭官媒點名批評，但依舊肆無忌憚與多名泛民人士密會，尤其喺大型遊行示威前更為高調。民陣剛宣布申請喺下周日(15日)舉辦遊行，漢奸黎立即喺今日(7日)與相關人士如民陣召集人岑子杰密會，令外界懷疑眾人攪局，而漢奸黎更係又扮指揮。

香港喺近3個月就因修訂《逃犯條例》而爆發連場示威衝突，而民陣喺呢段期間都搞過幾次大型遊行，但並非每次都獲發不反對通知書而變成非法遊行。不過，漢奸黎多次視法律為無物，曾喺非法遊行中帶頭兼「扮指揮」，公然挑戰法律。

身兼社民連常務委員嘅岑子杰就喺尋日(6日)宣布，民陣已經入紙申請再辦遊行，轉個頭今日就連同5名多次與漢奸黎密會嘅常客，包括民主黨(白鴿黨)中人如創黨主席「李漢奸」李柱銘、前主席李永達同「AV仁」何俊仁，以及立法會議員林卓廷，仲有社民連主席吳文遠，一齊獲漢奸黎「召見」，似乎商討下周日大遊行喇。

岑子杰等6人喺今午約12點45分，乘坐漢奸黎嘅七人車直達漢奸黎位於何文田嘅寓所。一行人密會超過1粒鐘，逗留至大約下午2時就乘車離開，6人步出寓所時更獲漢奸黎送別。

一如已往，漢奸黎嘅私家車首站停喺鄰近太子港鐵站嘅旺角警署外，林卓廷率先落車，頭也不回咁一支箭離開，之後李永達、岑子杰同吳文遠亦相繼落車，但就與林卓廷持相反方向行，沿彌敦道離開。至於李漢奸同AV仁就繼續留喺車上，估計向來管接送嘅漢奸黎，好似以往一樣安全地將二人送往目的地。