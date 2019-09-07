修例風波：律政司檢控官fb向示威者教路　質疑偏頗遭調職

反對修訂《逃犯條例》風波以來，逾千人被捕，不少人被落案檢控，有律政司檢控官被指在Facebook留言，評論示威者的衝擊行動及警方執法情況，又教示威者一旦被捕，「記住唔好講嘢唔好簽任何文件直到律師來。」被質疑是教人逃避調查，該檢控官最終被調職，將不會處理涉及警方的案件。

據了解，該檢控官以往一直負責在高等法院審理的案件。在反修例風波後，警民衝突不時發生，該檢控官近日多次在fb留言，提及「整個刑事公義系統都因警權不受約束而盪然無存」、「就算係示威者，你拉嗰啲人咪得囉，點解無差別施襲？」其留言被截圖並在律政司內部流傳，由於其言論似乎是支持示威者一方，並曾批評警方執法，被質疑能否公正處理相關案件，有指他現時改為主要處理涉及海關的檢控工作。

律政司發言人表示，檢控人員公開表達意見時，應確保意見不會引致與其本身職務有利益衝突，或可能令人認為有損其在履行職務時不偏不倚和政治中立的重要原則，而查詢所提及的檢控人員從來沒有處理過任何涉及「公眾秩序活動」的案件。為免外界有可能對相關檢控人員因其公開表達的意見，而產生他未能不偏不倚地履行職務的觀感，因此有關人員將不會處理涉及警方的案件。今次的事件，律政司會按照內部既定程序處理。

根據檢控守則，律政司要求檢控人員不得受任何涉及調查、政治、傳媒、社群或個人的利益或陳述的因素影響。作為檢控人員，他們必須確保以個人身份所發表的意見，無礙他們以專業、不偏不倚的態度執行職務，並應該保持獨立及公正，尤其日後有機會處理相關的案件。