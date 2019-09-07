環保初創隊研自由組合家具　開發太陽能抽氣扇

全球暖化令氣候變得反常，酷熱天氣日子比以往增加。為推動低碳生活，有環團獲香港賽馬會資助舉辦環保初創比賽，撥出逾11萬港元資助5隊具創意的隊伍發展環保事業，有隊伍設計模組化家具，方便參加展覽的公司按需要重用，減少棄置；亦有隊伍開發「太陽能抽氣扇」，目標為香港每年減少10噸二氧化碳排放。

環團「低碳想創坊」於2015年起獲香港賽馬會慈善信託基金捐出1450萬港元，推行「賽馬會低碳創聚」計劃，培育香港環保初創隊伍。該團體今日(7日)為計劃舉行「零碳創新提案戰」總決賽，從30支隊伍中選出八強，再讓其各自推銷綠色創新方案，首5名隊伍共瓜分11.5萬港元的種子基金，將其方案實踐。

其中，隊伍「棄材再造」獲得了「最佳創新小組獎」，獎金共5萬港元。該隊伍負責人表示，香港每年舉辦的展覽都需要用到家具，但其隊伍觀察到由於家具設計具局限性，未必全部都適合用於每一次展覽，可能會令參展商將無法重用的家具棄置。該負責人指，其生產的展覽家具採用模組化設計，以夾板製造，可以像砌積木般自由組合，變身成布景板、桌子、書架或展示櫃，每套售價2萬港元。

另一隊伍「科技力量創造」則奪得「最佳公開組別獎」，獎金有4萬港元。該隊伍負責人表示，其生產的「太陽能抽氣扇」可減少香港家庭的電量消耗，以500部「太陽能抽氣扇」計算，若每日開啟2小時，一年便可節省共12775度電，換算成電費約1萬至2萬港元，亦可減少10噸二氧化碳排放。