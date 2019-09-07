修例風波：示威重創零售業　商場冷清生意額銳減

反對修訂《逃犯條例》引起的連場示威打擊零售業，周末總是人來人往的沙田連城廣場及新城市廣場，今日(7日)受網民發起的示威活動影響，較平日冷清。有商戶苦訴連場示威令市民不敢出門消費，生意額銳減。

成衣店店員林小姐表示，今日顧客量較平日少40%，生意大受影響，她直言從不少熟客口中得知因街上示威活動不絕，令他們大多不敢逛街購物。林認為和平示威可以接受，但不應影響到別人做生意，「騷擾人哋做生意就唔係幾好！」林指其公司於今個夏季推出更多優惠，希望吸引人流，「本身依家屬於換季嘅時節，已經係淡季，唯有較去年同期推出更多減價貨。」

同樣受影響的九龍灣德福廣場，傍晚時分大部分店舖經已落閘，僅餘小量餐廳及電器店仍營業中，人潮亦明顯疏落。有麵包店職員表示，人流減少三分一，對生意「有好大影響」，與公司溝通後認為尚算「和平、安全」，因此決定繼續營業。

入夜後東涌東薈城店舖全關，富東廣場亦僅餘少數食店營業，但人潮疏落。富東廣場一間西餐廳員工張先生指出，自下午3、4時左右開始已沒有太多客人光顧，晚市食客寥寥可數，與周日(1日)示威者堵塞機場及東涌時的情況差不多。他認為大批防暴警察在邨外長時間設防線，嚇怕顧客不敢來，「如果唔係警方攔住條路，啲人出入自如，其實唔會影響運作。」