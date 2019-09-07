政Whats噏：新人事舊作風　新聞處繼續甩轆

政府新聞處近年頻頻出事，搞到政府新聞處處長一職兩年內再度換人，有違政務官一般做約3年先調職嘅慣常做法。而新任處長鄭偉源上任不足兩星期，但就表現出秉承前人甩轆作風嘅一面，竟然將廣西壯族自治區錯稱做廣西省，真係上任即撞板喎！

鄭偉源喺上月29日上任，接替下周一(9日)起出任香港郵政署長嘅朱曼鈴。朱掌管新聞處只有一年半，時間唔長但甩轆事例就一大籮，所以提早走人可以話唔意外。

朱在任期間表現欠佳，連政府都曾經公開批評多次傳媒採訪安排有改善空間，而要數到其任內最具爭議嘅一次，相信就係修訂《逃犯條例》引發連場示威衝突初期，傳媒多番追問當時久未露面嘅特首林鄭月娥，但新聞處所發出嘅答問內容竟然將傳媒提問過濾，敏感問題一律失去蹤影。

至於今次鄭偉源嘅甩轆同樣關林鄭事，翻查紀錄，本周三(4日)嘅新聞公報交代林鄭即將出發廣西省南寧市，而新聞處前日上載林鄭訪問時，同樣指林鄭喺廣西省南寧市出席會議，但同日公布嘅新聞稿又指會議喺廣西壯族自治區南寧市召開，到底廣西係省定係自治區，抑或兩個說法都無問題呢？

然而睇返內地官方網頁嘅資料，指全國劃分省、自治區同直轄市，一共有34個省級行政區，包括23個省、5個自治區、4個直轄市同兩個特別行政區，當中自治區係少數民族聚居地區，而廣西則為五個自治區之一，全稱為廣西壯族自治區，似乎新聞處將廣西稱為「廣西省」並唔正確，最離譜係有關錯誤出現咗幾日都無人發現兼未作更正。

政府發言人今日就認衰回覆指，有關「廣西省」嘅提述並不準確，屬手民之誤，已作出修正。

講真嗰句，今次事件足見新聞處未有吸取教訓，並無好好校對資料，呢種工作態度，難怪會淪落到甩轆當食生菜嘅境況，所以換咗鄭偉源都無補於事，只會繼續甩轆。