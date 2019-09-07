豬肉「黃金價」豬販唔開檔　市民中秋寧食雞魚

自非洲豬瘟爆發後，香港的新鮮豬肉貴到似黃金，價格急增如火箭升空！豬肉供應業界預告市民，今年中秋節勢要捱更貴的鮮豬肉，且數量不多，慨嘆業界正處於「崩潰」情況。有街市豬販擔心蝕本索性不開檔，市民轉買新鮮雞做節，有雞販指近期生意額多了半成，相信中秋會有更多人幫襯，雞價會加約10%。

東網記者今午於買餸時間巡視九龍城街市，目測40%豬肉檔無開，場面冷清。現場有豬肉檔主透露，不少「行家」覺得新鮮豬來貨太貴，高價已持續3至4個月，最近曾出現高達萬元一隻的活豬，坦言經營豬檔30年都未見過，慨嘆現階段只能「盡做」，期望中秋節前夕會多些市民買豬肉應節。另一豬檔檔主黃太表示，最多市民購買應節的梅頭豬肉，現時售價每斤約120港元，比以往貴40至50港元，只能「貴買貴賣」，但她有信心中秋節會多了市民買豬：「中國人重團圓，貴少少都會買」。

「原本賣100蚊斤的排骨，現在賣200蚊，有邊個買得起呢？」鮮肉大聯盟副主席關國華指，不少豬肉販聽到來貨價高達3000幾至4000港元時就耍手擰頭，寧願不開檔，相信情況於中秋節都會持續。香港豬肉總商會理事長許偉堅亦指，內地活豬內銷持續緊張，相信中秋節供港的內地活豬數量也不會有轉機，又指中秋豬肉價格不會大幅加價：「再加都令人抗拒不買。」他慨嘆，業界現處於崩潰狀態，相信更會維持一段時間。

豬肉太貴，市民轉買新鮮雞做節。九龍城街市雞檔檔販玲姐表示，近期生意額多了半成，不敢肯定市民是否受豬瘟影響而買雞，「有聽街坊講過話豬貴咗，買多幾斤雞煮餸穩陣啲」。中秋節相信會有更多市民買雞，預計生意額上升一至兩成。現時她每日售賣80至90隻雞，會入多貨迎接中秋，屆時預備約200隻雞應市。

市民袁女士表示，豬價比平常貴了一倍，以往只需花費50港元買豬肉，現時需要90港元，直指「我會選擇買魚、買雞代替應節」。另一市民王太指，平日較少買餸煮飯，認為豬價貴對其影響不大。中秋節都會選擇出外用餐，減少煮飯功夫。王表示，活豬價貴會選擇買少一點，而雞、魚、牛等則會買多點。