修例風波：沙田及大埔墟站爆衝突　防暴警至少拉2人

【00:37】社會及政治組織從業員工會證實，該會理事、議員助理李志宏在沙田站被捕，扣留在馬鞍山警署。

【00:15】東鐵線大埔墟站亦有大批示威者與警員對峙，其後防暴警作出驅散，雙方於店舖林立的車站大堂及連接月台之間的通道追逐，期間多人被截停受查，至少一名示威者被制服拘捕，混亂間一人受傷送院，地上遺下衣物及血漬。

【00:10】港鐵東鐵線沙田站一名警員受傷，需由救護車送院。

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反修例風波持續，其中港鐵因多次在示威遊行期間封站，及未有交出警方在車站內拉人的閉路電視片段，淪為示威者攻擊目標！有網民發起「全民黨鐵商場Window Shopping齋睇唔買行動」，呼籲市民今日(7日)前往港鐵旗下商場但不進行任何購物。在九龍灣德福廣場，下午1時許有一批市民聚集，部分人戴上口罩，高呼「光復香港 時代革命」口號，更有約10名示威者坐在商場地下，展示「五大訴求 缺一不可」標語。期間有女子與示威者口角，被同行男子拉走。

另約20名戴口罩及帽的黑衣市民，下午於沙田連城廣場客戶服務處附近空地靜坐，有人舉起「831恐襲、還我真相」及「良知」等標語，亦有人攜書閱讀。至近下午3時許，約40多人靜坐於德福近九龍灣站C出口，另有10多人倚牆靜坐。近百名市民圍觀，附近有商舖落閘，亦有人揮舞港獨旗被其他人阻止，靜坐人數增至約100人，有人快閃撒溪錢，一名恤衫男子呼籲靜坐人士除口罩，指政府已撤回修例，靜坐人士高呼口號回應，並叫他「返大陸」。有靜坐人士亮起手機電筒，隨歌擺動，包括播放歌曲「海闊天空」，吸引近百市民圍觀。約20人仍在德福廣場近九龍灣站C出口附近靜坐，其餘百多人繼續「只看不買」行動，在商場內游走叫口號，已有10多間店舖拉閘。期間，有婦人與靜坐人士口角，被部分靜坐人士追擊，其後有人轉到新城市廣場附近繼續叫口號。

至晚上7時許，德福「齋睇唔買」隊伍已散，餘下數十人在C出口靜坐，另有人轉到附近淘大商場。百名本在連城廣場靜坐的人士「轉場」至新城市廣場聚集，有人攜小型投影機播放警方近日驅散群眾的片段。及至晚上10時許，沙田站內突然出現近20名警員，引來大批市民到站內指罵，有防暴警察衝入沙田站，驅趕在場市民。

有示威者於沙田站內與警員對峙，警方拘捕一名示威者，現場有示威者不停向警方掟雜物。港鐵指，因站內突發情況，沙田站啓動疏散程序。至晚上11時26分，港鐵表示，大圍站來回火炭站列車服務暫停。