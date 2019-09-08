修例風波：旺角防暴警清場拉多人　多個港鐵站封閉

【00:30】有市民在網上獲悉一名20餘歲少女透露「唔開心」，在旺角西洋菜南街26號遠景大廈天台企圖跳樓自殺，約40名市民趕至上址11樓天台營救，女事主當時站於危險位置，其後被勸服返回安全地方，消防及救護員亦到場戒備，女事主拒絕送院，由到場協助的市民開傘陣遮擋記者鏡頭，再登上一輛私家車離開現場。

【00:25】旺角警署對開有市民目擊一名男子疑手持利刀向在場人士施襲，一批防暴警獲悉後上前制止，並追蹤疑人至界限街休憩處，終將疑人制服帶署查問；警員亦於該休憩處搜尋證物，未有檢獲涉案利刀，惟在砵蘭街發現一支長約20厘米金屬棒，懷疑與事件有關。

據一名姓陳男子表示，事發時目睹一名穿白衫男子用該棒襲擊他人，及後有其他在場人士唯恐傷及無辜，隨即奪去該棒，以免再引發衝突，後來得知警方在尋找證物，需要證物所以折返，遂將金屬棒放回原來位置。

【00:15】旺角區大部分示威者散去，有數十名示威者沿彌敦道步往油麻地方向，旺角一帶交通回復正常。

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有團體昨日(7日)下午於港鐵太子站請願，要求港鐵公開8月31日晚上站內閉路電視片段，港鐵其後宣布經風險評估，為確保乘客、員工及鐵路設施安全，暫時關閉太子站。至入夜後，一批示威者在太子站外聚集，並用雷射筆向旺角警署照射。

上月31日晚上，警方曾於港鐵太子站內進行驅散致多名市民受傷，網上更盛傳「警察打死人」說法，各方要求港鐵交出當晚的閉路電視片段作交代。地區組織「九龍角落」李軒朗聯同數名九龍西地區人士，昨日(7日)下午4時前往太子站遞交請願信，要求港鐵公開有關片段。期間李到車站控制室門外拍門，要求站長接信，惟無人回應，請願人士把兩封致港鐵主席歐陽伯權及車務總監劉天成的請願信，放在車站控制室門外後離開。

政府昨日發聲明指，過去3個月的執法行動中並無致命個案，同時強烈否認持續散播的謠言，指稱在8月31日晚上在港鐵太子站衝突中有致命事件發生。

下午4時22分，港鐵宣布因太子站內有人群聚集，為確保乘客、員工及鐵路設施安全，現暫時關閉。觀塘線和荃灣線來回方向列車亦不停太子站。乘客如需轉線，可於旺角站或油麻地站轉車。另外，其他車站亦有可能因應實際情況而隨時關閉。站內的店舖紛紛拉閘，有警員在現場戒備，一批港鐵職員協助乘客離開，部分出入口封閉，乘客只能由僅餘的出口離去。

約半小時後，約20人在太子B1出口地面聚集下跪和獻花，亦有人將寫上「生要見人，死要見屍」的字句貼在出口外，至晚上7時許，有2女1男已跪低逾2小時仍未起身，亦有市民在B2出口前拜祭。此外，約50人在B1出口外聚集，有人以雷射筆照射旺角警署。

至近晚上7時55分，逾百人在太子站B1出口外聚集，高呼「721唔見人，831打死人」、「生要見人，死要見屍」等口號，又合唱諷刺警員的歌曲，亦有人撒溪錢，另旺角警署的水馬鐵閘被鎖上。及至晚上8時許，防暴警在旺角警署平台戒備，警員在警署內舉藍旗，要求聚集人士離開。數百名示威者包圍旺角警署，太子道西4條行車線及彌敦道3線封閉。期間，有示威者於太子道西及西洋菜南街交界，設路障及焚燒雜物，警員在警署正門舉起橙旗，並舉起長槍指向示威者，又要求聚集人士立即離開和停止作出縱火行為，否則將會使用布袋彈或橡膠子彈驅散，防暴警沿彌敦道向南推進。港鐵宣布旺角站封閉。

至近晚上10時許，大批防暴警及速龍小隊推進驅散示威者，並制服最少2名男女，期間一度施放胡椒噴霧，多人「中椒」。防暴警及速龍小隊沿彌敦道往深水埗方向推進，多名示威者被制服，部分警員則退入西洋菜北街警察體育遊樂會，有市民尾隨指罵，警方舉起紅旗。有警員在遊樂會大閘附近，舉胡椒球槍指向群眾。警員在遊樂會大閘上發射多發胡椒球彈，並用強光照向群眾。