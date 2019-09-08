陽光巴士突改制接柯打變時薪　司機收入少逾30%

巴士司機多勞多得變多勞少得！非專營巴士服務營運商陽光巴士為旅行社、學校等提供包車服務，有司機踢爆不合理新制度，指陽光巴士本月起突改變司機薪金的計算方法，工資由原本接「柯打」改為時薪計算，因而令司機收入大減逾三成。有司機批評此舉變相「多勞少得」，已向勞工處求助。陽光巴士回應查詢指，更改工作津貼的安排是要維持業務的穩定發展，會繼續與員工溝通。

與九巴同一母公司的陽光巴士，現時有約二百至三百名全職司機，其薪金由底薪、每月獎金、津貼及「柯打」薪金組成。陽光巴士上月廿九日向全職車長發信，九月一日起「柯打」津貼將由「工作津貼」或「值勤津貼」取代，每小時工作津貼約四十三至六十一港元，不同時段的時薪不一；值勤津貼則為每月五百至一千五百港元不等。

司機陳先生指出，薪金計算方法改變後令他們月入少逾三成，舉例指一日接五單「柯打」，全日可獲六百多港元薪金，但以時薪計算，一日工資只有四百多港元，單日收入已少約兩成二，變相「多勞少得」。他指，一眾司機於上周二(3日)曾到九巴荔枝角車廠表達不滿，部分人已到勞工處求助，但擔心陽光巴士會削減司機的工作，以示懲罰。

陽光巴士回應指，會不時因應市場變化，採取積極的應對措施，就司機的最新工作津貼安排，旨在維持業務的穩定發展，理解個別員工對有關津貼安排的意見，會繼續與員工溝通。惟未有回應相關安排事前有否諮詢員工、新安排會為該公司減少多少成本等。勞工處關注事件，並已與各有關方面聯繫，在有需要時為雙方提供適切的協助，該處呼籲勞資雙方保持溝通，積極解決分歧。受影響員工如對僱傭條例及其僱傭權益有疑問，可到勞工處勞資關係科各分區辦事處尋求協助。