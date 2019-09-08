國際海岸清潔運動揭幕　百名義工沙灘執垃圾　

全球各地的海岸均受到不同程度的污染，香港亦不例外，美國海洋保育協會每年透過國際海岸清潔運動，在全球動員群眾清潔海岸，香港區的海岸清潔運動昨日揭幕，近百名義工於炎熱天氣下在烏溪沙沙灘清理海岸垃圾，大會可從中收集數據撰寫海洋污染指數報告，協助各國制訂保護海岸政策，減少海洋污染。

根據去年的香港國際海岸清潔運動報告，發泡膠碎片、塑膠碎片及玻璃碎片是十大垃圾排行榜的頭3位，這些微型垃圾不僅威脅海洋生物，更有機會進入食物鏈之中，令市民於不知不覺中攝取，從而影響身體健康。

協助籌辦活動的環保促進會本月展開新一年的香港區活動，環保促進會行政總幹事何惠萍表示，全球海岸環境污染程度並未有得到改善，單在2018年，全球收集到的廢物便有超過1萬噸，總重量超過830架雙層巴士。近年海岸保護這議題已引起本地市民的關注，市民要身體力行從源頭減少製造海岸垃圾，才是長遠保護海洋的方法。

環境保護署副署長區偉光指出，環保署在5月至6月協調和舉辦了超過120場全港海岸清潔活動，以配合世界海洋日的宣傳，推廣攜手保護海洋的信息。整項活動共錄得2,400人次參與，清理超過50個海灘及收集多達20噸垃圾，希望大家繼續努力，實踐源頭減廢，還海灘一片潔淨。