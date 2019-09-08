人人暢道計劃阻滯多　竣工率65%居民苦等

公共工程頻頻延期，上屆政府推行的「人人暢道通行」計劃已屆七年，但當年擬定的一百四十五個原有項目，今年上半年完成不足一百個，至今仍有五十個項目未完成，竣工率僅六成半。效率偏低的原因包括施工進度慢、設計出問題等，以中西區區議會轄下一條橫跨薄扶林到香港大學的行人天橋，即近香港潮商學校出口加建升降機為例，路政署一四年已諮詢區議會，但先遇用地問題，後又發現設計有誤，最新估計明年才能開工。當區區議員鄭麗琼批評該項目由上屆區議會拖延至今：「搞足四、五年，樓都可以起好啦，一部升降機咁小兒科都搞咁耐」，斥當局監察不力，效率低下。

港大天橋早於一四年二月在地區諮詢，中西區區議會討論後支持興建，並提出設計及施工意見，其後該項目被編號為HF81加建升降機工程。路政署文件透露，該工程的部分工程用地屬於一間學校，當局於一五年按《道路(工程、使用及補償)條例》刊憲，至一六年獲授權開展工程。然而，一七年八月展開工程後，承建商又發現實地勘探結果與顧問公司原本資料不符，一個涉及避開雨水渠的設計位置存在問題，其後顧問公司決定重新選址，將升降機的新位置較原本擬建處西移約三米，改動後，工程內連接升降機橋面出口及港大行人天橋的高架平台亦要重新設計，路政署最新評估要延至明年開工，工程需時三年多才能完成，即二0二三年才有望完工。

中西區區議員鄭麗琼表示，該升降機工程是上屆區議會開展的項目，現在下一屆區議會都將選舉，認為拖延時間太久。她指出，本以為工程可在短時間完成，但前期工程卻出了問題，事件反映路政署等相關部門監察不力，沒有積極跟進工程，令街坊白白等待。

「人人暢道通行」計劃早於一二年推行，首階段擬定一百四十五個原有項目，七年過去完成了九十五個，尚有四十一個待施工，另有九個項目仍在進行勘測及設計。原計劃還手尾多多，當局去年已決定擴大推行第三階段計劃，涉及的項目再多一百二十個，路政署在本財政年度用於暢道計劃的開支則達六億五千多萬元。