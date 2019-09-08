修例風波：警隊疑拖加班費杯麵錢　防暴警逾百飯盒含生雞肉

連場示威活動令前線警務人員疲於奔命，消息指有防暴警員投訴加班錢被拖數，認為警隊「補水」速度極慢。所謂三軍未動，糧草先行，各區警署屢被示威者包圍期間，有警員墊支購買即食麵，惟至今仍未能報銷，惹來不滿。此外，警察機動部隊（PTU）前晚在上水警署進食雞肉通心粉時，疑百多盒的雞肉未經煮熟，導致全部人「無飯食」便要到深水埗支援驅散行動。網傳食物由美心集團提供，警方及美心集團發言人澄清非由該集團提供。

防暴警員超時工作情況愈來愈多，消息指有防暴警員投訴加班錢被拖數，而墊支購買即食麵仍未能報銷。據了解，反修例風波由今年六月開始，六月的加班錢會在六月底申報，並於七月底領取，如此類推，以往多數是刑緝部門的同事申領，近期則多了軍裝人員，相信有警務人員不熟悉申報程序及時間而有感被拖數。至於近期警務人員參與行動，三餐及消夜均由人事部膳食組負責，若有警員墊支購買即食麵，事後可向人事部膳食組申報，惟取回有關款項則需時。

此外，就PTU前晚獲發百多盒「生雞肉通心粉」事件，警方兩度發出內部通知，最初確認供應予新界北的晚餐飯盒發現有肉類未煮熟，相關部門已立即安排其他員工餐廳做「急單」或派發杯麵，並表明會追究供應商。其後凌晨再發出通知澄清，飯盒並非由短訊所指的飲食集團提供，有傳提供當晚膳食的是警察機動部隊員工餐廳。食環署發言人表示，未有接獲相關食物投訴，如接獲投訴會作跟進。

警方發言人表示，警隊膳食組前晚接獲報告，指一批飯盒懷疑含有未經煮熟的食材。警方暫時未有接獲任何人員進食飯盒後不適的報告。警隊於行動期間，一直為人員提供持續及全面的支援。警隊膳食組會繼續確保行動期間所提供的膳食質量水平和安全情況。美心集團發言人澄清，該食品並不是由該集團提供，對於網上不實的流言會保留追究權利。