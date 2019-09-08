東方日報A1：示威者圖塞機場狙擊港鐵　搞亂東涌九龍灣沙田

反對修訂《逃犯條例》示威衝突曠日持久，昨日多區同時湧現大批示威者，在港九多個大型商場包括東涌東薈城、九龍灣德福廣場、沙田連城廣場及部分港鐵站內靜坐或閒逛，沿途高呼口號，招搖過市，亦有人與持不同意見人士發生肢體衝突。很多商戶害怕示威活動再度演變成激烈衝突，紛紛落閘提早關門，免遭池魚之殃，即使有食肆堅持營業，食客亦只得「小貓三四隻」。面對示威不知何時了，商戶叫苦連天，蝕到入骨，希望盡快平息風波。

為響應「機場交通壓力測試」，以及不滿警方於八月三十一日在港鐵太子站的執法行動，昨日東涌、九龍灣、太子及沙田都出現示威潮。港鐵東涌站昨午聚集數百名示威者，多數人戴有口罩，現場有人高呼「七二一唔見人，八三一打死人」的口號，期間發生零星衝突。轉至下午，東涌站氣氛變得緊張，有防暴警察在車站外舉黃旗，警告在場人士參與非法集結，並向示威者推進，一路追至東薈城樓梯，制服一男一女。夜後，大批防暴警察由東涌消防局追捕示威者至富東邨外一帶。

在東涌站內補鞋店工作的林先生指，老闆已吩咐若形勢變差，可提早關門，「擔心再有人拆嘢，惟有拉閘囉，我哋打工咋。」另一小食店店員馮小姐則指，昨日較少客人光顧。

入夜後東涌東薈城店舖全關，富東商場亦僅餘少數食店有營業，人潮疏落。富東商場一間西餐廳員工張先生表示，昨午三時起已很少客人光顧，晚市食客寥寥可數，與上周日示威者堵塞機場及東涌時的情況差不多。他認為，示威活動固然影響生意，但主因是警方部署出現問題，嚇怕顧客，「如果唔係警方攔住條路，啲人出入自如，其實唔會影響運作。」

另一邊廂，港鐵旗下的九龍灣德福廣場及沙田連城廣場亦成為示威者目標。昨午有數十名示威者在德福廣場遊蕩，響應網民發起的「只行不買」行動，沿途高呼口號，包括要求港鐵交出八月三十一日太子站的閉路電視片段，期間有持圓盾的防暴警察在港鐵站出現。示威隊伍所經之沿路，有近四十家商舖落閘。有商場麵包店員工指，昨日人流減少三分之一，對生意「有好大影響」，但公司認為現場尚算「和平、安全」，決定繼續營業。

至於連城廣場昨有近百人靜坐，有人撒溪錢，亦有人亮起手機電筒，隨歌擺動，惹來近百市民圍觀。該商場昨日比較冷清，成衣店店員林小姐指昨日客量較平日少四成，她直言有不少熟客因為示威不絕而不敢逛街購物。她認為，和平示威可以接受，但不應影響到別人做生意，希望盡快平息風波。飾物店店員羅小姐亦指，昨日顧客較平時周六減少約一半，估計生意額下跌約一成。港鐵指昨日在連城廣場及德福廣場聚集的市民秩序大致良好，已安排額外人手確保通道暢通。

另外，太子站因再有示威者集結，昨午約四時起關閉。在砵蘭街經營粥店的屈先生指，若車站如常開放，該店可坐滿五十多人，但昨只有數名食客用膳。

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