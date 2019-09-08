我有正能量：揚帆破浪　訓練毅力助解難

帆船運動一向予人較冷門、休閒和難以接觸的印象，甚至被認為只是有錢人的玩意。為打破這固有印象，讓更多基層青少年接觸並開拓多元化水上運動，有本地慈善團體早前舉辦「帆船划艇同樂日」，邀請50名基層青少年共同體驗乘風破浪的樂趣。

活動當日上午，學員們來到港島南區熨波洲的帆船訓練中心，分成3組進行划艇。教練講解過後，眾人已經躍躍欲試，雖然一開始大家都手忙腳亂，但很快已漸入佳境，一撥一扒均有板有眼。下午學員觀看有關海洋保育的影片，教練在岸上講解天氣、風速和風向等知識，以及帆船的基本操作原理，再安排每3至4名學員登上一艘J80型號帆船，跟隨各船上義工兼業餘帆船運動員落手把帆布裝嵌好，隨司令船一聲令下，就列隊緩緩向海的方向航去。

當日岸邊風微，眾人擔心帆船能否順利移動，不料離岸數百米後，風力明顯比起岸邊有所增強。遇上順風時，部分帆船更被吹得搖擺不定，學員須跟隨義工指示，不斷根據風向動身跑向迎風那邊，以自身體重穩定船身。帆船「食正風」時移動速度極快，兩艘帆船在航道上更一度因轉向不及而輕微相碰，學員不禁興奮得尖叫，玩得十分盡興。

在司令船和義工帶領下，學員得以體驗一場迷你帆船賽事，由學員林昊（James）、羅振廷（Vincent）和梁靜怡（Cherry）組成的小隊甫落船即笑逐顏開，大感意猶未盡。3人表示體會到團隊合作的重要性，Vincent說：「知道咗原來帆船上嘅分工好明確，冇任何一個人嘅配合都唔會完成到，更可以訓練溝通能力。」完成活動後，學員們更得到主辦機構頒發的獎狀。

資深帆船運動員和教練林祖榮認為，帆船是適合向青少年推廣的運動，學員具備基礎理論知識後便可組隊實踐所學，提升個人自信和思考能力，「出到海會遇上好多問題，要學識喺風浪之中戰勝困難，當中可以訓練毅力同解難能力。」惟現時可以推廣帆船運動的地方和資源均十分缺乏，他希望政府可增加配套，培養出更多優秀的帆船運動員。

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