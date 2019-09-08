修例風波：港人申請移民英國「黃金簽證」　創2014年以來新高

香港反對修訂《逃犯條例》風波仍然持續，各界對前景深表憂慮。英媒日前報道，本年第二季度港人成功申請有「黃金簽證」之稱的投資移民簽證個案，較首季上升1倍，創自2014年以來新高。有移民專家認為，英鎊貶值、高水準的教育、香港政局問題，均是申請人數激增的原因，預料人數將會繼續增加。

為振興國內經濟，英國內政部自2014年起，將申請「黃金簽證」的投資要求提高到至少投資200萬英鎊（約1926萬港元）。英國《每日郵報》上周五（6日）報道，資料顯示，英國本年4月至6月一共批出124個「黃金簽證」，中國投資者連同港人佔超過一半，其中13個成功個案屬於港人，佔成功申請者10%，較首季的7人增加接近1倍。

英國脫歐的不確定性引發英鎊貶值，有移民專家認為，脫歐問題對港人富裕家庭並不重要，反被視為機遇，因為它降低申請簽證成本。另有移民顧問公司稱，香港政治情況也是驅使港人有意移民的原因，該公司發言人指出，港人由本年6月至7月查詢移民的數字較去年同期相比增加逾一倍。