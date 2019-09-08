網民熱話：公園「奇閘」自出自入　網民怒轟嘥公帑

鐵閘的作用當然是阻止外人隨便進出，但近日康文署屬下公園卻出現一道奇怪鐵閘，鐵閘雖裝在行人通道上，但兩邊卻是無遮無擋，任由人繞路而過，令鐵閘形同虛設。這「嶄新」設計令網民稱奇外，更揶揄是「一級天才設計」。

「奇閘」位於天水圍公園近兒童遊樂場，從Facebook專頁「傑出關公災難」上載的照片所見，銀色鐵閘裝在公園行人通道位置，連接兩邊的草坪，原意相信是為保安理由，定期開放場地。不過離奇的是鐵閘兩旁並沒有圍欄封起，任何人都可繞過鐵閘由草坪進入園內。

鐵閘惹來大量網民的恥笑，「香港係個天才處處嘅地方」，「最佳設計大獎」。有人暗諷「望住呢道閘，真係『好難過』。」亦有網民笑言，「設計嗰個可能以為個閘可以好似龍門咁，隨時搬嚟搬去」。不過有人嘲笑之餘，亦狠批工程是浪費納稅人金錢，「廢閘又唔知使咗幾多錢」。

康文署回覆東網指，該鐵閘於去年颱風山竹襲港期間損毀，於今年6月中安裝了新鐵閘，惟高度和款式與該署要求有異，將與有關部門反映及要求更換；並稱會繼續與有關部門跟進。

網民有話說：

Chris Wong：分分鐘過千萬工程

Herman Chan：大家搞錯啦，呢件係藝術作品呀！

ViC ViC：國王的鐵閘

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