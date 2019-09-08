教育界倡3年公民教育　喚醒家長令子女愉快學習

家長不應放棄子女學業成績，但同時要學習關心子女的情緒、社交和品德培育等。

家校合作及家長教育專責小組今年4月向教育局提交檢討報告，提出18項建議，包括提供更多資源予學校及家教會、增加幼稚園家教會的成立津貼、向教師提供短期培訓等。小組主席雷添良今早(8日)出席電台節目表示，小組稍後會與教育局一同陸續展開各項措施。

他指，現時家長和學生壓力都很大，問題普及和不健康，認為要動用不少資源，及要至少3年持續進行公民教育，才可喚醒家長，令子女快樂成長和愉快學習。他稱，家長在子女年幼時已經需要接受正向教育，學習如何與子女溝通和相處，這樣對子女成長有大幫助，建議政府撥款支持學術機構進行相關研究及分享成果，令家長學習如何培育下一代。

小組成員萬家偉則表示，家長望子成龍的心態很正常，但關鍵在於家長是否過分催谷子女或期望過高。他認同家長不應放棄子女的學業成績，但同時要學習關心子女的情緒、社交和品德培育等，而家長學習了與子女相處的技巧後，都要因應不同情況來調節運用，並要有正確心態。

浸會大學社會系學者黃何明雄稱，家長與子女溝通前要放下主見，不宜立即就事件作出回應，應先善意了解事件的全部，再講出相關道理，協助子女明白對錯和做好情緒管理。