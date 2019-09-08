修例風波：惠譽下調港評級　陳茂波指純臆測缺理據

香港反對修訂《逃犯條例》風波持續不休，國際評級機構惠譽日前下調香港的主權信貸評級，同時將前景展望降至「負面」。財政司司長陳茂波今(8日)撰寫網誌表示，惠譽下調香港的主權信貸評級是純屬臆測，缺乏理據支持。

他指，惠譽考慮的理據包括持續數月的衝突及暴力事件，正測試「一國兩制」在香港的有效實施，甚至指稱香港與內地在金融、經濟及社會政治等方面的聯繫逐步加深，顯示香港正持續融入內地的管治體系，長遠可能對香港帶來制度和規管方面的挑戰，顯然惠譽不了解在一國兩制的安排下，香港和內地加強經貿合作從來都是「以香港之所長，服務國家之所需」，達致互惠互利。

他續指，一國兩制是香港賴以成功發展的根本制度，《基本法》保障了市民的自由與權利，同時也保障社會秩序、市民財產和人身安全，故不能姑息暴力和破壞社會安寧的行為，而持續的暴力會蠶食香港的核心價值和制度優勢，個別極端人士在示威中污損五星旗、國徽，更是直接破壞一國兩制的象徵行為。

陳又稱，過去數月一再發生暴力衝擊，堵路、阻塞港鐵及機場等重要交通基建設施，嚴重打擊香港作為安全城市、商貿、航空和金融中心的國際形象，亦重創本地的經濟，其中旅遊、零售和酒店業方面遭受的打擊尤為嚴峻，故希望大家能放下分歧，停止暴力，以對話代替對立，為香港社會尋找可行、具建設性的出路。