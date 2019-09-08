港故：不一樣的黑衣暑假　由「港豬」學生到走出來

這個夏天，對剛升讀中五的Angela和中六的阿傑來說，對很多很多的學生來說，充滿着淚水和汗水。

Angela和阿傑來自大埔不同的中學，原本素未謀面，在暑假前因為反對修訂《逃犯條例》而在網上平台認識。在6月之前，他們都形容自己是比較「港豬」地去看這事，但6月9日大批市民上街遊行似乎喚醒了他們：「大家都係社會一份子，為社會做啲事，唔係好正常咩？香港嘅未來係我哋年輕人㗎。」

沒溫習的暑假

但付出就始終是犧牲了學習時間，阿傑承認成績難免受影響：「只剩半年左右就要考DSE，成個暑假都好似無充分準備。但當社會出咗問題嘅時候，唔通我哋仲可以安然無恙咁對住份紙，去寫一啲老師認為啱嘅答案？」Angela就表示自己會盡力分配好時間：「我知道老師同校長都好心痛見到香港搞成咁，呢個係我喺佢哋身上見到嘅，佢哋都有提醒我注意學習，要平衡一下，我會同佢哋講我會盡力，即係我會盡力去平衡。」

家人支持成動力

亦有不少人質疑學生的責任是專注學業，不應該走入政治漩渦，Angela和阿傑也不反對，只是希望外界進一步思考：「我覺得政府要去反省，是咩令我哋行到呢一步。」而面對旁人的冷言冷語，他們就慶幸有思想開明的家人，Angela說：「我爸爸之前係唔會用Facebook，佢之後都叫我哋幫佢下載，畀佢跟貼一啲消息，然後喺屋企都會討論，氣氛好咗好多。可以咁樣講，好感恩嘅係，我因為呢件事同屋企人嘅關係近咗，佢哋唔會鬧我，反而係支持我，去同我討論每一個問題係點樣，同我哋解釋，我覺得咁樣好好。」

期望香港保留核心價值

暑假結束，但局勢未有降溫跡象。即使是開學之後，圍繞學校的不止於學生自發組成的「人鏈」。有學校疑似打壓罷課、有立法會議員動員「監察」罷課、有警員聲稱「跣親」飛撲推跌罷課學生，今年的校園註定不平靜。「一國兩制、港人治港、高度自治、五十年不變。」這五十年，轉眼間已過了接近一半，今年分別16、17歲的Angela和阿傑期望到2047年，香港，仍然是他們喜愛的香港。

今集《港。故》用6分鐘左右，讓大家聽聽兩個年青人在這場風暴中的心聲。

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《港。故》：東網每周專題習作，講故事、講香港人的故事。