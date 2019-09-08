「綠在東區」變街坊聚腳點　回收1400公噸物料

政府近年推行「綠在區區」計劃，逐步在多區興建環保回收站，除收集可回收物料供循環再造外，營運機構亦透過展覽及講座等公眾教育活動，推動地區層面環保教育。現時，全港已有7個「綠在區區」環保回收站投入服務，而位於筲箕灣愛信道的「綠在東區」，是計劃的首批試點之一，自2015年8月提供服務至今，已為社區回收逾1400公噸可回收物料。

「綠在東區」所在位置原用作臨時停車場，建築署高級建築師李百怡指，建築師設計時希望能藉興建回收站優化社區。項目以舊貨櫃為模組改裝，另設展覽區及多用途室，定期舉辦環保教育展覽及活動，現時用地已變成街坊的聚腳點，形容是市民可用又兼具活力的公共空間。

項目並採用整齊竹枝作屏風和支架，並在多處設庭園和花園，配以竹林、鵝卵石道及草地等布置，予人置身公園感覺，舊貨櫃並組裝成不同活動空間。

建築署建築師梁建航指此種模組式建築設計，能加快建造效率、縮短施工時間，項目採用各項綠色建築設計，例如以天橋、簷篷、垂直綠化來遮擋陽光等。發展局局長黃偉綸在網誌指，建築署為社區設計的各項設施，「總有一個在附近」，相信建築署會與業界夥伴和持份者繼續溝通合作，提升公共建設的水平。