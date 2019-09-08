修例風波：林卓廷等7人索償　控元朗事件警方失職

元朗7.21發生白衣人無差別襲擊事件，其中受襲的立法會議員林卓廷及電視新聞台攝影師等7人將入稟，以民事索償方式控告警方沒有履行職責。林指律師團隊已作初步研究，認為有大量證據證明警方掌握襲擊情報，但不作部署，希望透過法律行動迫使警方交代行動部署細節，當中是否涉及縱容包庇，並會索取西鐵站閉路電視影片、警署通訊記錄及錄音等，還原事件真相。

林指受害人將集體民事索償，除要求警方道歉，亦要向受傷市民提供合理賠償和精神創傷賠償。被控告人士包括警務處處長、行動副處長、元朗警區指揮官、相關抵達現場的指揮官及兩名最先到場卻離開的警員。他們已組成十多名證人團隊，包括事發一兩日前已向警方提供白衣人行動情報的兩名區議員。

他指當日傍晚6時許已有白衣人在元朗聚集，但警方未有驅散、未有調配警力，襲擊事件後亦無立即拘捕持械分子，惡意包庇，如不作調查將成為警隊永遠黑點，寫下黑暗歷史。另一議員尹兆堅指，7.21事件後令市民身心受創，呼籲當日被人襲擊、曾打999未獲受理、報案石沉大海及目擊者等向他聯絡，協助集體訴訟。

7.21傷者及原告人之一崔先生指，當日4、5時已收到朋友通知白衣人將有所行動，但不以為意，晚上與朋友晚膳後返回元朗，一步出列車已聽到嘈雜聲，及後見到多人在電梯間被襲，之後白衣人衝上月台，試圖進入車廂襲擊市民，他躲避不及被雪糕筒襲擊手㬹、被棍傷頸及腰，引致流血。他表示對警方非常失望，認為事件離譜荒謬，「好似拍電視劇情節，好嬲」。他又指沒有向投訴警察課投訴，「投訴都唔會有用」。

年屆六旬的林女士憶述當晚乘坐西鐵返元朗寓所，她講述事件時猶有餘悸，多次哽咽落淚，指當晚行出車廂後有黑衫人大叫有人打人，有人手持壘球棍追上月台，她走避時在樓梯跌傷，事後雙腳發炎，需轉介骨科及尋求心理醫生協助，現時需以輪椅代步。她指當晚曾到天水圍警署報案，但到達發現落閘，「係咩道理，想像唔到」。