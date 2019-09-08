修例風波：謝偉俊指政府四大行動方向正確　方仲賢批如活在平行時空

政府早前提出四大行動，圖解修例風波困局。立法會議員謝偉俊今午(8日)形容，香港現時經歷一場大病，暑假過後要開始病愈，四大行動來得太遲、回應太少，但認為是正確方向，又呼籲不要再破壞社會。出席同一場合的浸大學生會會長方仲賢反駁，大病確可復元，但香港已經係癌細胞擴散到全身，狠批謝是活在平行時空，言論荒謬。

謝指，政府在施政上有失誤，反問政府是否大奸大惡，令社會需要「攬炒」，認為在表達意見後要作檢討和歸納，令壞事變成好事。對於市民認為「五大訴求、缺一不可」，他認為香港20多年來的問題，未能在一個暑假便能解決，呼籲市民要有耐性。

方仲賢認為，市民差點因警方施放催淚彈焗死、亦有市民在上月31日於太子站遭警方襲擊，質疑警方並非政治中立，反問「咁都唔係大奸大惡咁係咩？」他又指，年輕人已不能向上流動，而且學聯成員在2014年曾與政府對話，但最終有部分人須入獄，再加上獲邀對話的人士全是達官貴人，但沒有人代表示威者，質疑對話平台的意義和作用。他表示，政府與學界進行對話前，須回應市民提出的「五大訴求」。

對於警方被指濫捕，謝偉俊認為警方仍克制，不會在未受挑釁下打人，但認同不排除有個別警員的行為過了火位，他又指，如在西方國家，警方會開真槍殺人。不過，方仲賢隨即提到自己兩度被捕，反問「係咪警察覺得你可疑、睇你唔順眼就可以拉呢？」謝偉俊則回應指，方被捕是罪有應得，方又反駁「我食宵夜行過咋喎，仲要食胡椒噴霧，咁係咪無差別攻擊呀！」