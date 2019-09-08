修例風波：旺角警署防暴警發射布袋彈　黃埔居民聚集警舉藍旗

【22:52】旺角警署的警方與示威者隔路對峙，警署對出的太子站出入口，再被示威者以黑漆塗污。

【22:37】大批防暴警返回旺角警署，警署對出太子道西及西洋菜南街，現時有大批示威者聚集，部分人以雷射筆照射警署外牆。警方一度舉起藍旗，警告示威者離開。

【22:18】一名南亞裔男子，混亂期間懷疑在快富街一間藥房偷竊被截停，警員在現場了解，經調查後將其拘捕。

【22:03】警方在西洋菜街一帶舉起紅旗，警告示威者停止衝擊，否則使用武力。港鐵表示，因應車站內及車站附近的突發情況，旺角站現已關閉。列車不停旺角站。

【21:42】大批防暴警推進至旺角道一帶，在現場布防。部分防暴警登上行人天橋，並截查部分人士。

【21:37】太子有大批防暴警沿彌敦道推進，驅趕示威者。示威者向旺角方向後退。另外，旺角警署亦舉起藍旗，警告示威者離開。

【21:30】港鐵表示，因應車站內及車站附近的突發情況，經風險評估，為確保乘客、員工及鐵路設施安全，太子站、灣仔站及中環站關閉。列車不停太子站、灣仔站及中環站。

【21:25】大批防暴警在港鐵黃埔站內戒備，部分手持圓盾或長槍。

【21:02】晚上8時許，太子站外有大批示威者集結，現場有約數百人聚集，旺角警署的防暴警向示威者發射布袋彈驅散，示威者則以雷射筆射向警署還擊。並在彌敦道以雜物堵路，導致上址交通擠塞。

【20:35】紅磡黃埔花園對出現時有大批市民聚集，警方在行人天橋上舉起警旗警告，現場有大批防暴警戒備。

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港鐵太子站於下午5時許，有出入口被示威者貼上抗議標語，為慎防再發生站內衝突及造成破壞，港鐵封鎖太子站多個出入口，僅留下D、E出口供市民使用，站內現時有約10多名防暴警把守在大堂位置，以應對可能發生的衝突事態。另在佐敦站，由於擔心示威蔓延至該處造成破壞，站內多個出入口現時亦已關上鐵閘。至於油麻地站，D出口因實施人流管制暫時封閉，近D出口的升降機因早前被破壞，暫時停止使用。