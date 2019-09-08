政Whats噏：外遊3個月後肥咗又靚咗　張宇人自嘲政治不正確

依排香港立立亂，每個周末都有示威遊行甚至激烈衝突，好多人都因為咁搞到食唔好、瞓唔着。正當大家為咗解決問題而愁眉苦臉嘅時候，立法會飲食界議員張宇人(Tommy)反而肥咗，精神仲好飽滿，咁反常？連佢都自嘲政治不正確。

反修例引發嘅示威遊行至今足足3個月，重創香港經濟，訪港旅客插水式下跌，各行各業都受重創。好多酒樓、食肆都相繼結業，的士同小巴司機都生意難做、生意額大跌，大家都嗌晒救命，多個業界都走出嚟叫政府幫手。見到各行業生計不保，政府近排推出支援中小企嘅最新措施，等大家喺段時間內可以先還息不還本。

Tommy日前出席一個論壇都講到飲食業、零售業同旅遊業一環扣一環，依家生意額全線下跌，仲話大家心情都唔好，業界個個想死。但其實佢喺6月9號爆發反修例行動就已經唔喺香港喎，唔通去咗「避難」？

原來佢嗰段時間帶咗業界去各地視察，6月頭去福島同東京、7月去中國東北、8月頭去南京，最後喺8月尾同老婆去冰島玩咗轉添，去咗咁耐旅行，唔怪得咁精神啦！放完假返嚟，佢話眼見業界咁苦惱，但自己竟然肥咗、好樣咗、精神咗，跟住就自嘲「政治不正確」，相反應該要憔悴啲、瘦啲，業界先會覺得佢一齊共渡艱辛喎。

身兼行政會議成員嘅Tommy話，因為今個年度嘅行會提早放完暑假，要趕返嚟開會，返嚟之前佢同老婆坐郵輪去冰島玩咗15日。佢話冰島可以揸車周圍玩，人口唔多所以見羊多過見人，天然景觀仲好靚，仲話自己好鍾意坐郵輪，早幾年都同老婆坐郵輪去紐西蘭玩，認真識嘆。

但佢話今次冰島之旅玩得唔盡興，事關每次一收到信號就會睇返香港啲新聞，睇完心情都唔係咁好，但因為一早就已經計劃好，所以就唔可以「甩老婆底」啦！