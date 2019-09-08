修例風波：本月首周內地團數量跌9成　有旅行社要員工放無薪假

持續3個月的示威、堵路、衝突及漠視法庭禁制令一再堵塞機場活動，徹底將訪港旅客嚇走。旅遊發展局早前已預告9月及10月訪港旅客數字出現顯著跌幅，旅遊業議會最新數字顯示，9月首7日平均每日只有16團內地入境團訪港，比去年同期下跌9成。

旅議會登記數字顯示，8月內地入境團每日平均只有86團，與去年同比較大跌64%，9月第一個星期每日平均更減至只有十六團。除入境團減少，港人外遊意欲亦下降，7月的外遊印花比去年同期下跌16%，八月亦跌9%，今年暑假外遊團的生意額，平均比去年下跌至少15%。

旅議會總幹事陳張樂怡表示，旅行社業務備受示威活動影響，為縮減成本，部分旅行社要求員工清假甚至放無薪假。租金是旅行社主要開支之一，議會希望各商場和商廈的業主能夠為旅行社租戶減租5成，為期不少於半年。議會正商討寛免旅行社會費，最快本周會有決定。

香港(華語)旅遊總工會主席謝北拱指，導遊開工率只有2至3成，過往的周五至周日，有旅行社每日可接待20團旅客，但現時一連三天只接待1團，旅業慘況可想而知。不但止導遊無工開，接待團客的登記店舖亦經營慘淡，不知可捱到幾時。