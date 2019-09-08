修例風波：零售一蹶不振　鬧市不再旺　 商舖乏人承租

反修例風波三個月來沒休止，社會動盪重挫香港社會、經濟及民生，零售商拉閘休業，市民不敢出外消費，旺角及尖沙咀等昔日鬧市，遊人如鯽景象不再。旅遊購物區吉舖處處，業主減租亦沒有經營者承租開舖。

在旺角售賣行李箱的楊先生，今年6月才開業，原本每日營業額有九千至一萬多港元，但不合作運動開始後，遊客「影都唔多個」，一日營業額只有七百多港元，最多亦只有一千八百港元，可是月租雜費開支達三萬港元：「好慘！好慘！實在生不逢時!」現時也看不出有重生機會，若不景氣情況持續多兩個月，便要結業。

示威封路，零售業被迫提早關門，珠寶首飾店大受影響。六福集團執行董事兼副行政總裁黃蘭詩表示，大部分分店在大型公眾當日提早關門，亦因日常人流亦比以往大減，集團現階段安排員清年假，不過，暫時沒有放無薪假或裁員計劃。

工聯會屬會香港百貨、商業僱員總會上月調查就顯示，大部分受訪者任職的店舖生意額下跌三成至七成以上不等，連累員工收入暴跌，不單止佣金減半，更被要求補回因示威活動提早收舖的工時，甚至是扣人工，形容現時「仲慘過沙士同佔中」，未來更面對裁員潮。

零售及批發從業員協會理事長蔡宗建指，各行各業生意均受影響，尖沙咀有專做遊客生意的手袋店舖，每日營業額由八萬港元減至一萬港元，元朗亦有店舖反映生意下跌一半，有連鎖藥房每日提早一小時關門，員工每日兩餐飯錢改為一餐，亦有寫字樓反映採購部剛栽人。他指零售市道欠佳，不少商戶都要求業主減租，若年底前情況未有改善，部分商戶在租約期滿後，會選擇結業。

巡視旺角廣街華、登打士街、煙廠街所見，一帶有不少吉舖，環球物業高級物業顧問劉沛祺表示，受中美貿易戰及近期的社會運動的影響，不少地舖已捱不住，業主減租兩至三成，地舖呎租減至一百港元至三百港元。至於住宅物業市道方面，雖然訪港旅客減少，但多了大學生租住，租屋需求增加，有賓館改以月租或長期租約出租，令租盤多了約兩成，故租金未見回落。