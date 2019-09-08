政Whats噏：田北辰斥散播仇恨嘅人係懦夫　籲文明人反思

反修訂《逃犯條例》行動至今，出現好多網上起底同欺凌事件，立法會議員田北辰今日(8日)喺Facebook貼文，批評有啲人透過各種手段，去散播仇恨同發洩，直斥呢啲係懦夫行為，仲話希望文明人反思，咁不文明嘅懦夫係咪仲係佢同路人？

田北辰話一直尊重和平集會，反對暴力示威，堅持譴責暴力，原因係暴力只會帶嚟仇恨，而仇恨只會不斷蔓延，冇對錯之分，佢亦擔心仇恨帶嚟嘅傷口遠比暴力本身嘅傷害更大。

佢話網上不斷有人將警員家屬起底，號召校園欺凌，仲有人到警員婚禮搗亂，反問支持嘅人，呢啲行為同爭取公義有乜關係：「堵佔道路，你們說是為了公義；破壞設施，你們說是為了公義；暴力衝突，你們說是為了公義；那麼校園欺凌、搗亂婚禮究竟和爭取公義有甚麼關係？以各種手段，去散播仇恨和發洩，我只能總結為懦夫行為。」

對於呢啲情況，佢希望真心愛香港而不滿政府嘅市民反思，用呢啲行動爭取，即使成功，剩低一個充滿仇恨嘅香港係咪大家想要？又希望文明人反思，不文明嘅懦夫係咪仲係同路人？佢亦話唔會對政府嘅錯失視而不見。

依家好多議員都諗緊辦法要港鐵公開8.31太子站CCTV片段，佢話據佢所知，片段將會保留3年，仲話會努力協助追查真相。