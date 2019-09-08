港澳碼頭有壞船未能泊岸　150名珠海返港客漂浮2小時始上岸

珠海客船乘客船上漂浮近兩小時才能上岸。市民何先生今(8日)傍晚乘搭渡輪由珠海返港，原定約7時抵港，但疑因一艘深圳蛇口來港的渡輪在港澳碼頭十號泊位發生故障未能駛走，導致其他船隻無法埋岸。何批評海事處遲遲未能拖走壞船，或安排其他渡輪駛至另一碼頭上岸，約150位乘客在船上呆等近兩小時，更有乘客不適。

何表示，下午6時於珠海上船返港，原本7時許抵達上環港澳碼頭。惟將抵港時，船上廣播指因泊位上另一艘渡輪發生故障，未能駛入碼頭。何直言，雖然他乘坐的渡輪上船員有定時廣播通知最新情況，但船上有不少長者及小童，海上「浪下浪下」而感不適，怨聲載道。

據了解，船員已努力與海事處溝通，詢問是否可改到尖沙咀中港城碼頭上岸，但個多小時亦未獲任何回覆。何先生批評海事處做事緩慢，「呢啲情況應該唔係未發生過啦，點解要搞咁殘？我就無咩事，但船上有老人家有細路，咁樣飄法好辛苦！」何指，最後他乘坐的渡輪轉至八號泊位，乘客近九時才能上岸。

海事處回應稱，今午約5時接報，一艘跨境渡輪由深圳蛇口前往香港期間，疑因推進系統吸入雜物導致失去動力，船公司隨即安排拖輪協助，渡輪約晚上7時被拖至港澳碼頭靠泊。由於船公司發現渡輪上的繫泊柱在拖帶期間受損，渡輪需於泊位維修至約晚上9時45分才可駛離碼頭。期間，海事處已安排受影響的3艘渡輪使用其他泊位靠泊。