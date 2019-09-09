刑恐東方記者案　律政司遲覆查詢毀服務承諾

壹傳媒黎智英前年6月涉嫌刑事恐嚇東方報業集團（下稱「東方」）男記者，律政司拖延逾2年仍未提出起訴。為討回公道，東方與受害記者於8月16日第14度去信律政司，嚴正要求正面回應「告定唔告」黎智英，惟律政司於本月6日晚上才以電郵回覆，違反14個工作天回覆的服務承諾，而回覆內容如以往般廢話連篇且搬字過紙，全無正面回應案件檢控進度。有學者直斥律政司過往既不追究捲入「黑金」政治捐款案的黎及多名泛民主派人士，又放生佔中搞手的黎，「應告唔告」，視檢控守則如糞土。如今更3度違反服務承諾，徹底反映律政司「大事做唔到，小事做唔好」，無法承擔律政司捍衞法治的工作，律政司司長鄭若驊應問責下台，勿再令香港法治淪喪下去！

受害記者早前於第14度去信中，向律政司追問檢控進度和要求作出合理交代。該信於8月16日送抵律政司司長辦公室，根據14個工作天回覆的服務承諾，律政司理應於9月5日前回覆，惟律政司除於發信當日給予接獲有關查詢的自動回覆外，限期屆滿仍未有正式回覆。東方於本月6日報道律政司失信不敢回覆後，律政司始於當晚近8時以電郵回覆，較服務承諾延遲1天。

事實上，今次已是律政司第3度違反服務承諾。東方和受害記者於去年5月，第6及第7度去信均未獲回覆，申訴專員公署於今年1月，調查確認律政司違反須在14個工作天內作回覆的服務承諾，但律政司竟繼續冷待東方和受害記者，令人嘩然。

違反服務承諾外，內容與之前回覆一模一樣，全是虛話，繼續指「由於警方現正就閣下（受害記者）查詢的案件進一步向律政司徵詢法律意見，本司現階段不宜評論案件的具體進度及處理方向」，以及「處理需時」、「需視乎多項因素」等等，又一味重申「絕無任何政治考慮」，答完等於冇答。

律政司司長鄭若驊檢控工作惹質疑，上任不足1個月，黎智英及多名泛民主派捲入的「黑金」政治捐款案突然獲律政司「一筆勾銷、唔追究」，包括黎在內的違法佔領行動39名主要搞手，至今仍未被檢控。香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強狠批律政司，檢控工作欠公正，又3度違反服務承諾，「喺鄭若驊主政下，真係黑箱作業，無規無矩！佢作為公僕，應該要做好對市民嘅承諾，咁都做唔到，應該問責下台！」他又指，黎智英涉刑恐記者一案已拖延多時，律政司理應有檢控決定，促請盡快公開交代是否作出起訴及背後原因，「絕對唔可以因為對方嘅政治背景而一直拖，甚至不了了之。」

立法會議員陸頌雄指，鄭「應告唔告」的檢控態度，令市民質疑她是否有效維護法治，促請鄭考慮是否適合此崗位。他又指，眾所周知黎智英勾結外國勢力，質疑律政司是否投鼠忌器，不敢告黎。他促請律政司盡快交代檢控決定，釋除公眾疑慮。

黎智英涉刑恐東方男記者案在前年6月4日傍晚發生，黎在維園涼亭出席六四祈禱會後，突走到一名在場作正常採訪的東方記者前，一邊用右手指着其面部，一邊用粗口辱罵，並以「×你老母×」、「我實會搵人搞×你」、「我影×咗你嘅相」等粗言恐嚇，當時黎的惡行已全被錄影，有相有片。但事發至今逾兩年，唯一進展只是黎智英在警方要求下，於去年8月16日到港島總區重案組錄口供。據悉，警方已將黎的口供等案件資料再呈交律政司，尋求法律意見，諮詢是否落案起訴黎。