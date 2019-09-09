修例風波︰官媒轟黎智英叛國亂港　漢奸嘴臉暴露無遺

香港反修例風波持續，周日（8日）又發生激烈衝突。內地官媒當晚再發評論炮轟壹傳媒黎智英，直斥他是「禍港亂港總策劃」、叛國亂港分子，不斷乞求美國「借港反中」、制裁香港，又在旗下的《蘋果日報》撰文，煽動年輕人去「殉道」，其漢奸嘴臉暴露無遺。

評論批評，黎智英手握媒體資源，但為達到賣身投靠外部勢力的目的，不措販賣惡毒言論，美化暴力分子打砸搶燒，贊美暴力分子「正在創造劃時代改變」，煽動青年送死，極力鼓動香港年輕人變身成為「對抗邪惡的聖戰者」，實際是讓年輕人成為「反中亂港的政治燃料」，又誣蔑警察的謠言，其行為已不是「亂」而近於「邪」。

評論又指，黎智英公然叫囂「為美國而戰」，常在非法遊行中「扮指揮」，可見他並非真心為香港前途，旗下《蘋果日報》更是製造血腥色情、扭曲事實的「毒媒」，煽動「港獨」的毒瘤，順德黎氏將黎智英斥為「逆子」，踢出族譜，是大義滅親也是大快人心。

評論直斥，黎智英一家7本外國護照，房產都在國外，隨時準備跑路，可見他早為自己留好後路；但對絕大多數香港市民而言，自己及其子孫後代還是要以香港為家，被黎智英煽動去打砸，不會有任何「晨曦」，只會摧毀未來。

評論認為，黎智英之所以火中取栗不收手，是因為有西方政客不遺餘力撐腰打氣，西方媒體推波助瀾，這套把戲曾在別的地方曾經得過手，在當地留下滿目瘡痍，但是在香港、在中國的土地上，決不被容許，也絕不會管用。