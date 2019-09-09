修例風波：旺角警署被示威者再度包圍　警清場拉多人及扣6車

【00:20】至於仍封閉的旺角港鐵站，各入口僅作行人隧道之用。

【00:10】防暴警員在清場同時，亦搜查駛經太子道西近旺角警署的車輛，包括6輛私家車及私家小巴，當發現懷疑示威者後即時帶走，此外，有警員驅趕現場記者，期間，一名頸部繫有一張寫着「回家吧」紙牌的女子，向在場記者及聚集市民表示要搵女，事件擾攘約30分鐘後，現場復歸「平靜」。

【00:07】逾百防暴警在旺角警署外一帶進行清場，其中一批警員沿彌敦道追趕示威者，警員一邊推進一邊舉藍旗，一邊警告示威者散去；另有大批全副裝備警員衝上旺角道天橋進行驅散，期間於橋底一帶路邊有多名示威者被捕。

【00:03】接近今日凌晨時分，多名防暴警在旺角警署外戒備，至少3名防暴警在同袍以盾牌掩護下，擎槍戒備。

【00:01】防暴警再次清場拉數名男子。

港府修訂《逃犯條例》引發的爭議不斷，有網民昨日(8日)在中環遮打花園發起集會，其後在港島區再引發警民衝突，示威局勢持續蔓延。由於網傳上月31日的衝突期間曾有人死亡，市民繼續在旺角警署對開的太子站展開悼念活動，大批防暴警到場戒備，現場氣氛緊張。

港鐵太子站於昨日(8日)下午5時許，有出入口被示威者貼上抗議標語，為慎防再發生站內衝突及造成破壞，港鐵封鎖太子站多個出入口，僅留下D、E出口供市民使用，站內現時有約10多名防暴警把守在大堂位置，以應對可能發生的衝突事態。另在佐敦站，由於擔心示威蔓延至該處造成破壞，站內多個出入口現時亦已關上鐵閘。至於油麻地站，D出口因實施人流管制暫時封閉，近D出口的升降機因早前被破壞，暫時停止使用。

至晚上8時許，太子站外有大批示威者集結，現場有約數百人聚集，旺角警署的防暴警向示威者發射布袋彈驅散，示威者則以雷射筆射向警署還擊。並在彌敦道以雜物堵路，導致上址交通擠塞。及至晚上9時30分，港鐵表示，因應車站內及車站附近的突發情況，經風險評估，為確保乘客、員工及鐵路設施安全，太子站、灣仔站及中環站關閉。列車不停太子站、灣仔站及中環站。其後，太子有大批防暴警沿彌敦道推進，驅趕示威者。示威者向旺角方向後退。另外，旺角警署亦舉起藍旗，警告示威者離開，防暴警推進至旺角道一帶，在現場布防。部分防暴警登上行人天橋，並截查部分人士。警方在西洋菜街一帶舉起紅旗，警告示威者停止衝擊，否則使用武力。至晚上10時，港鐵表示，因應車站內及車站附近的突發情況，旺角站現已關閉。列車不停旺角站。

一名南亞裔男子，混亂期間懷疑在快富街一間藥房偷竊被截停，警員在現場了解，經調查後將其拘捕。及至晚上10時27分，大批防暴警返回旺角警署，警署對出太子道西及西洋菜南街，有大批示威者聚集，部分人以雷射筆照射警署外牆。警方一度舉起藍旗，警告示威者離開。警方與示威者隔路對峙，警署對出的太子站出入口，再被示威者以黑漆塗污。警員舉起橙旗，警告示威者停止向警署投擲雜物及作出暴力行為，否則會使用布袋彈或橡膠子彈將人群驅散員。至晚上11時16分，防暴警向示威者方向連射數發布袋彈，有一名女急救員右腳中彈受傷，救護員立即上前為其急救。警方其後再舉起橙旗。東網現場直播。