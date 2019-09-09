維園將現巨型金龍花燈　顯本地紮作技藝

中秋將至，除了食月餅，少不了賞花燈。本港大型綵燈晚會的花燈紮作，是本地非物質文化遺產的傳統技藝，以竹篾、紗紙、漿糊等材料，經「紮」、「撲」、「寫」、「裝」四道工序製成。當中一個寓意吉祥、面積達20米乘20米的巨型金龍花燈，將於本月11至15日在維園展出，為中秋佳節的璀璨夜色錦上添花。

為推廣本地紮作技藝，非物質文化遺產辦事處邀請了紮作師傅許嘉雄製作巨型金龍花燈，花燈為傳統南龍，長度呈盤龍騰升之勢，技術要求較一般花燈高，尤以龍頭為甚。許分享心得時稱：「吉祥金龍的龍頭要具氣勢，但嘴唇要呈微笑狀，以免令人感到金龍具殺傷力。」龍身由60至70個竹架組成，竹架形態不一。

許指紮作是沒有圖則的，全憑師傅經驗和個人風格創作。紮好竹架後，師傅在骨架糊上紗紙、綢布或色紙，並以油彩題字或畫出不同花紋，然後把配件組裝起來，貼上裝飾，讓作品成形。為加強龍身的立體感，許更為鱗片糊上邊帶、貼上兔毛，並添加8萬片鋅鏡作裝飾。許希望市民從龍尾位置走進花燈，沿龍身走到龍頭拍照。

紮作在傳統節慶和民間宗教儀式中扮演重要角色，常見於舞獅龍頭、花燈和紙祭品等。非物質文化遺產辦事處館長林國輝說，紮作技藝支持整個民族的生活，紮作本身也是創意工業，跟現今社會講求創意是一脈相承，林稱︰「一張紙、一支竹已可進行創作，作品或來自傳統式樣，或來自師傅心靈手巧的創作，可見紮作技藝與目前社會講求創意的關係密切。」