東方日報A1：罔顧人命　焚中環站

美國國會討論《香港人權與民主法案》制裁本港前夕，有人發起在中環遮打花園舉行遊行集會，但最終演變成破壞港鐵站，反轉港九多區！示威者昨午展開大規模堵路行動，港鐵再度成示威者的狙擊目標，沿中環、金鐘及灣仔一路大肆破壞，包括站外以雜物封鎖出入口及縱火、扑爆多幅幕牆玻璃及站內以消防喉向閘機射水破壞等。警方展開由西至東的追捕行動，即場制服多名示威者，在追趕至銅鑼灣崇光百貨對出軒尼詩道時更施放多輪催淚彈，迫使示威者轉到九龍竄擾多個地區，包括近日屢爆衝突的太子站。

昨午在遮打花園舉行的「人權與民主祈禱集會」，有逾萬人參與，企滿整個遮打花園及附近一帶道路，他們昨午二時起步，遊行至美國駐港澳總領事館，促請通過《香港人權與民主法案》。期間多名參與者手持美國旗，有人更手持一幅以五星旗砌成的納粹標誌。隊頭約一小時抵達美國領事館，惟遊行人士未有散去，反而在中環集結。至下午四時，中環站內近K出入口的位置，已堆滿大批示威者，有人以膨脹膠堵塞售票機及閘機，隨即引來大批防暴警追捕，即場制服及帶走至少三人；港鐵亦宣布中環站的列車服務暫停。

不過，港鐵停車亦無法滿足示威者，他們轉到站內大肆破壞，包括撬開電梯裝置、破壞閉路電視及車站顯示屏等，其後又轉到其他出入口，敲碎終審法院外出入口的多幅巨型玻璃，又以大量雜物堵塞，有人更以鐵欄堵塞中環站D1出入口，防暴警則衝上地面，向人群發射一枚橡膠子彈，之後退回站內。至傍晚六時，歷山大廈及畢打街交通銀行的出入口，先後有人燃燒雜物，火勢非常猛烈，消防員數分鐘後到場開喉救熄火種。

大肆破壞中環後，示威者兵分兩路，一路由地面向灣仔方向進攻，另一路則乘港鐵到金鐘站內破壞，警方派出防暴警到站驅散，期間使用胡椒噴霧，並將數名示威者制服。示威者就再轉到灣仔站，在站內掃蕩破壞，包括以消防喉向閘機射水、打爆閘機及顯示屏等，其後港鐵亦宣布灣仔站列車服務暫停。

另一邊廂，在路面發動攻勢的示威者則由德輔道中向皇后大道東進發，沿途設下路障，再往銅鑼灣方向進發。而警方沿金鐘道推進，經皇后大道東、灣仔道橫街窄巷，一路追趕示威者。至晚上近七時，大批示威者在崇光百貨對出軒尼詩道集結，警方接連發射多枚催淚煙，頃刻間煙霧瀰漫，並派出大批防暴警及速龍小隊四出搜捕，經過約一個小時，制服數十名示威者，始令銅鑼灣恢復平靜。

港島區騷亂平定後，九龍戰火又起。至晚上九時，黃埔、太子、旺角等多個地區先後出現示威者堵路，港鐵要暫停太子站及旺角站的列車服務，令市民又再經歷一個鐵路半癱瘓的周日假期。

根據美國國會今年六月份公布的《香港人權與民主法案》，內容包括要求美國國務卿每年向國會提交報告，判斷香港自治地位是否繼續符合一九九二年所通過的《香港政策法》；其次是要求美國總統確定哪些人需要為「銅鑼灣書店」事件、以及香港基本自由受打壓而負上責任，凍結他們在美國的資產，並拒絕入境美國，藉以作出制裁。至於《香港政策法》，若美國認為香港一國兩制失效或高度自治受損，只能採取一刀切行動，取消香港的特殊待遇，例如關稅和敏感物品出口等。