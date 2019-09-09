港府進退失據香港動盪不休

香港示威不斷，有國際評級機構下調香港主權信貸評級，前景展望亦降至負面。

反對修訂《逃犯條例》風波持續近三個月，港府無力平亂、警方處理手法備受質疑，令香港陷入前所未有的動盪，有學者批評特首林鄭月娥拖延至今才決定撤回修例已經太遲，時機已過，相信示威者不會「收貨」，預料抗爭會永無休止。

港府提出修訂《逃犯條例》的觸發點，是港男陳同佳去年二月涉在台灣殺害女友潘曉穎後返港，礙於港台之間並無移交逃犯協議，港方未能就其涉嫌殺人罪行把陳移交台灣，港府今年二月遂提出修例，冀把法例中不可移交至「中國其他部分」的限制移除。惟建議惹來社會廣泛疑慮，政府期間曾兩度提高移交門檻卻仍未能釋疑，觸發六月的大規模遊行示威，反修例一方更提出撤回修例等五大訴求。

林鄭月娥即使撤回修例，連串示威未止，香港遭百般摧殘，國際評級機構惠譽狠削香港主權信貸評級，由「AA+」下調至「AA」，並同時前景展望由「穩定」降至「負面」，並警告若社會問題持續惡化、特區政府的自治權遭侵蝕，香港信貸評級將有進一步調低的風險，反映香港金融中心地位岌岌可危。

警方至今已拘捕逾千人，包括立法會議員，以及被指是港獨自決的小頭目。惟多次被中央點名炮轟為禍港幕後黑手的壹傳媒黎智英，曾多次現身反修例遊行，甚至參與非法遊行兼領頭「扮指揮」，但黎等反中亂港人士仍未被檢控，讓政治亂局持續。

反修例風波四大罪人亦難辭其咎，包括特首林鄭月娥、保安局局長李家超、律政司司長鄭若驊及引起連串執法爭議的警務處處長盧偉聰，要求四人落台之聲此起彼落，尤以民望「墊司底」、醜聞纏身的鄭若驊為甚。鄭上任以來「應告唔告」的案件多不勝數，如「放生黎智英、唔告梁振英」等，加上修例事件解說工作不足，令市民產生負面印象。

理大專業及持續教育學院講師陳偉強斥，現時撤回修例亦難以平息民憤，林鄭月娥未能滿足五大訴求又不落台，相信示威者不會「收貨」繼續抗爭，亂局難以結束。林鄭現時等同向暴力跪低，亦令政府進退失據，隨時可以一跪再跪。