Dr.東：4款湯水茶療　為學童減壓助眠

開學初期，上學的小朋友身體一時未能適應，有機會泛現各種小毛病。註冊中醫師何慧潔為家長推介4款湯水茶療，以及4種簡單穴位按摩，幫助學童減壓助眠、補眼又開胃。家長們要助小朋友減壓，讓他們睡得美，也應盡量避免小孩子早上及睡前玩樂過度興奮，亦要減少甜食。

小兒是生機蓬勃，發育迅速的「純陽」之體，而且臟腑嬌嫩，形氣未充，代表發育過程中會較易生病，有脾胃差、排便不暢、難長高等問題。何慧潔說，開學正值秋季轉天氣免疫力易減弱，若小孩伴隨學業壓力，心肝火盛、心膽氣虛，晚上更難入眠，輾轉反側、盜汗和半夜驚醒；學童時常「金睛火眼」用電腦學習和閱讀，易有視力疲勞。孩子在校難以抵抗零食誘惑，當中糖果甜味重易積濕傷脾，加上餅乾和薯片偏燥熱易上火，容易引伸脾胃、睡眠轉差、生口瘡或便秘等問題。

想減壓助眠，家長應盡量避免小孩早上及睡前玩樂過度興奮，亦要減少甜食。何慧潔建議家長可煲佛手瓜金針蓮子湯，以及蘋果百合麥冬湯輔助子女減壓易睡，當中百合、麥冬、浮小麥也有潤肺、養陰和安神作用，蘋果則可健脾胃，適合有半夜驚叫、盜汗的小孩飲用。佛手瓜有健脾和胃作用，綠豆亦有清熱解毒，適合體質偏熱的小孩。

想開胃健脾助吸收，紅蘿蔔淮山麥芽湯幫到手。紅蘿蔔和淮山可健脾利氣和胃，麥芽可消滯利氣，再添加陳皮、紅棗也可改善脾胃功能。

想保養精靈的眼睛，可以在無感冒症狀的時候，每日沖飲一杯菊花杞子茶，有助清肝明目。家長亦可與小朋友一起做簡單的穴位按摩，按壓眉頭的「攢竹穴」、眉尾「絲竹空」、「太陽穴」，以及眼頭的「睛明穴」。此外，家長應謹記留意小朋友如長時間使用電腦，每隔40分鐘就要望遠物或閉目養神，休息4至5分鐘。

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