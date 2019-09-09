社會撕裂無收科　助長反對派氣燄

香港反修訂《逃犯條例》示威持續，情況愈演愈烈，特首林鄭月娥終「跪低」撤回修例，惟近三個月示威浪潮已令香港元氣大傷，打殘經濟。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者直指，社會嚴重撕裂「已收唔到科」，恐怕反對派「唔收貨」，更擔心暴力示威爭取訴求會淪為常態。受訪者又批評政府官員處理危機不力，令這場政治災難一發不可收拾。此外，壹傳媒黎智英等幕後黑手禍根未除，變相縱容勾結外部勢力繼續擾亂香港。

修訂《逃犯條例》風波觸發連場暴力流血衝突，林鄭月娥終「一跪再跪」，宣布正式撤回修例。林鄭急召全國港區人大代表、全國政協委員、行政會議成員、立法會議員及區議員到禮賓府會面，其後宣布正式撤回修例，立法會復會後，保安局局長李家超將會動議撤回修例草案。不過，林鄭拒絕不檢控示威者，表明會嚴正執法，僅重申不存在定性暴動，以及將以四個行動展開對話基礎，並邀請學者研究社會深層次問題。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問七百零六名十八歲或以上市民，結果顯示，對於林鄭月娥事隔近三個月才撤回修例，四成一受訪者擔心，暴力方式爭取訴求恐成常態；三成一坦言，社會嚴重撕裂，「已收唔到科」；兩成一擔心反對派不「收貨」，示威無休止。

多項經濟指數顯示，香港經濟將於第三季陷入衰退，四成三受訪者批評政府遲遲未能平亂，經濟已被打殘；兩成七憂經營環境惡化；兩成一認為，企業及投資者失信心。

近月訪港旅客大跌，連帶旅遊業、酒店業及飲食業首當其衝，旺區重災區生意額暴跌七成，三成四受訪者料陸續爆發裁員潮；三成恐百業蕭條；兩成九擔心旅客對香港失信心。

反修例示威至今拘捕逾千人，但包括壹傳媒黎智英等幕後黑手仍未被檢控，四成受訪者直指，禍根未除恐死灰復燃；三成一認為，恐繼續勾結外部勢力擾亂香港；一成一斥大搜捕純粹交差，作用並不大。

反修例政治災難一發不可收拾，對包括律政司、保安局等幾位主要官員的表現，三成七受訪者轟無法處理危機；三成三認為，應問責下台；兩成斥失職，表現差劣。

香港安全城市及宜居城市排名插水式下跌，但排名指數仍未考慮近期政治動盪，三成四憂香港元氣大傷，難以恢復；三成預料香港各項競爭排名恐暴跌；兩成二形容香港徹底失勢。

綜觀情況，大部分受訪者認為政府事隔近三個月才撤回修例，作用不大，香港社會及經濟已遭受嚴重衝擊，又認為示威浪潮不會因此而停止，更擔心反對派會得寸進尺，示威永無休止。