探射燈：長廊千瘡百孔　市民如跑障礙賽

康文署轄下供市民緩跑和散步的場地屢被指管理不善，有場地損壞影響使用者的安全，該署僅以雪糕筒掩蓋損毀路面，未有盡快安排維修，市民跑步要避開雪糕筒，猶如跑障礙賽。有立法會議員促請該署要不時審視場地，確保市民安全。

於2012年底開放使用的鰂魚涌海濱花園，設有沿海邊伸延、約500米的步行長廊，惟自2016年起，有市民投訴木棧道部分木板向上翹起不平或有空洞，構成危險。至去年，更換過後的天然木地板又被發現損毀，有市民指事實證明海濱長廊木棧道絕不適合使用天然木條，強烈譴責部門漠視意見及浪費公帑。

另一跑步熱點大埔海濱長廊亦曾被指凹凸不平，路面損毀嚴重，僅以雪糕筒提示市民小心路面不平，有市民不滿康文署未有即時維修。立法會議員柯創盛指，政府部門應細心考慮專家意見，在衡工量值原則下採用相應物料，方能達利民之效。

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