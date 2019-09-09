探射燈：夜跑熱點陷阱多　狂徒匿難求救

近年流行夜跑健身，有人摸黑街頭穿梭奔跑；有人則在晚上到公園緩跑徑流汗減壓，惟安全成疑，日前就有女士夜跑期間被截劫。東網記者及後巡視多區熱門路線，發現街跑路線除人少車少外，街道旁更有大片植物，令狂徒易於藏身；公園緩跑徑亦是燈光昏暗，卻鮮有保安人員巡邏。有學者建議夜跑人士跑步時宜穿上反光衣物，並最好前往運動場內練跑。

「我有時會去跑馬地，有時就會嚟呢度（寶雲道）。」熱愛跑步的Nikki指着港島司徒拔道巴士站對上的寶雲道健身徑表示，她常於下班後在該路段練跑，但晚上9時後上址人迹罕至，加上路旁樹木茂密，容易有人匿藏，一旦遇險，她擔心難以求救，故一般不會跑得太晚。

現時康文署有95個公園或遊樂場設有緩跑徑，大多是24小時開放。其中灣仔的維多利亞公園內緩跑徑為慢跑熱點，惟上址街燈置於地上，晚上燈光顯得格外昏暗，而記者日前到達，等候多時仍未見有保安員巡邏。「有啲草叢位或者轉彎位係燈光照唔到，的確可以有人藏身喺入面。」多年來習慣於上址夜跑的余小姐認為燈光的亮度可以加強，令跑步人士更加放心。

沙田城門河畔亦是夜跑勝地，不時有市民沿河夜跑，但有跑步的女士指，接近午夜，附近球場會熄燈，路線變得僻靜，令她擔心人身安全。沙田區區議員丘文俊指，近文化博物館一段單車徑路燈昏黃又靠近草叢，而且燈與燈之間距離較長，「最好適量咁加裝番街燈，加強跑步徑嘅安全。」

香港浸會大學體育及運動學系副教授雷雄德指，夜間環境較暗，夜跑時最好帶備一個輕便的手提電筒，除了令跑手可以看清楚周圍有沒有人潛伏，亦可看清路面，以防地面凹凸不平時「差錯腳」受傷，「（夜跑人士）最好着反光背心或反光鞋，等駕駛人士睇到你。」

立法會議員柯創盛指，燈光是首要完善的設施之一，他建議相關部門盡快檢視轄下所有跑步場地之保安，以釋市民疑慮。

康文署發言人表示，該署轄下公園及遊樂場設有照明系統，方便市民使用場地設施，並會視乎運作需要，安排保安員於夜間時段巡視場地。市民如有需要，可向在場保安員尋求協助。另外，警方未能提供涉及夜跑人士的罪案數字，而今年1至6月，全港非禮案有573宗，同期搶掠案則有58宗。

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