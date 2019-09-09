耳仔嗡嗡下　宜保腎促氣血

都市人生活壓力大，若經常暈眩，又聽到蚊蠅在耳邊滋擾，或者是健康出現問題。

不少人都試過頭暈，但如果暈眩成為常態，又經常聽到蚊蠅在耳邊滋擾，或者是健康出現問題的警號。這些問題可以對生活造成嚴重困擾，甚至影響精神狀態。有時突然感到頭暈，即使扶物件仍無法站穩；有時更感到耳朵不適。市民或會服用止暈丸，專家提醒，問題嚴重者隨時影響聽力，情況不容忽視。

耳朵不僅是聽覺器官，同時是身體平衡器，可協助身體在活動時保持平衡。記者日前訪問多位市民，發現不少人都有不同程度的耳朵問題，有市民更因害怕暈眩突然發作不敢外出。市民薛女士表示，自從生育後就經常發生頭暈情況，「有時喺街到會好驚突然暈低，就嚟暈嗰陣，會先搵一個地方企穩，抖一抖先可以再行。」林女士則試過感耳邊有蚊蟲滋擾，「嗡嗡下咁，20秒左右就冇，但都幾困擾，因為唔知點解會咁。」

受影響人士聽力會時好時壞，在寧靜的環境下，仍感蚊蟲在耳邊滋擾。若情況頻繁及持續發生，便要留意可能是耳健康出現問題。有專家提醒，受影響人士宜戒食肥膩、少吃過鹹食物，以免體內積聚過多水分，保持充足睡眠及適量運動，避免壓力過大。

「腎開竅於耳，一個人腎健康，會直接影響耳健康。」註冊中醫師曹信恩表示，一般腎氣不足是由退化引致，會出現五大問題：「耳朵聽力出現問題，更加會引致脫髮、頭髮變白、腰痛、關節痛。」如果輕微腎氣不足的話，則有時會聽到蚊在耳邊嗡嗡作響；然而嚴重的話連坐車都會出現暈眩、想嘔吐等問題，即使躺在床上或閉上眼睛時，仍感覺身體在轉及作嘔。

除了中老年人士，還有兩類人士要特別注意。曹解釋，女性每月損耗氣血，而曾生育的女性更是元氣大傷，容易出現腎氣虛問題。年輕人亦未必幸免，工作壓力及缺乏休息同時會削弱腎氣，令營養不能輸送到頭部及耳朵，造成頭暈困擾。一旦遇上突如其來的頭暈、耳蚊情況，曹醫師建議可輕按穴位稍作紓緩，「可以輕輕按壓主理頭面部疾病合谷穴，即係手掌虎口位；用三隻手指按手腕內關穴都有幫助，輕輕按幾分鐘，覺得痠痠脹脹咁，可即時幫助通氣血、止暈、止嘔。」

「虛性引起不適，往往好難根治，仲會出現焦慮不安情緒，所以應該退化前就要注意保養。」曹表示，服用保腎中藥有助調養腎陰腎陽，改善耳脈失養，除暈定眩。「中藥可通唔同經絡，例如靈芝、鹿茸就可以直接保腎，人參就有效補益人元氣。」市面上有含靈芝、人參、鹿茸、巴戟天、補骨脂等20種中藥成分的保健品，有助大保腎氣，促進氣血運行，改善暈眩及保持健康。